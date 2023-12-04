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Артета: Анчелотти для меня GOAT среди тренеров, он побеждал во многих странах

Англия

Тренер Арсенала рассказал, кого считает лучшим

Артета: Анчелотти для меня GOAT среди тренеров, он побеждал во многих странах

Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
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Главный тренер лондонского "Арсенала" Микель Артета рассказал, кого считает лучшим тренером в мировом футболе.

"Анчелотти для меня GOAT среди тренеров. Он побеждал во многих странах с очень разными культурами и типами клубов. По моему мнению, у него есть все качества", - Артета.

GOAT - это аббревиатура, которая расшифровывается как Greatest Of All Time, то есть лучший на все времена.

За свою профессиональную карьеру Анчелотти возглавлял "Ювентус", "Милан", "Челси", ПСЖ, "Реал" Мадрид, "Баварию", "Наполи" и "Эвертон".

Вместе с этими клубами 64-летний итальянский специалист выиграл 25 титулов, в том числе четыре розыгрыша Лиги чемпионов (2002/2003, 2006/2007, 2013/2014, 2021/2022), а также четыре Суперкубка УЕФА (2003/2004, 2007/2008, 2014/2015, 2022/2023).

В нынешнем сезоне Анчелотти возглавляет мадридский "Реал". После 15 туров команда под его руководством занимает первое место в Ла Лиге с 38 очками.

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Арсенал (Лондон) Микель Артета
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