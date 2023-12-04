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Почеттино - о победе над Брайтоном: Нам нужна была такая игра, чтобы быть командой
Главный тренер прокомментировал победу Челси
Getty Images / Global Images Ukraine
Главный тренер "Челси" Маурисио Почеттино прокомментировал победу над "Брайтоном" (3:2) в матче 14-го тура чемпионата Англии.
"Самое главное, я думаю, нам нужна была такая игра, которая бросала бы нам вызов и давала возможность понять, что нам нужно быть командой и вести себя как команда на поле. Я рад этому, и, конечно, мы собираемся совершенствоваться, потому что у нас очень талантливые игроки.
Я так устал, это было так эмоционально, но нам нужно было набрать три очка, и мы взяли три очка. Это развлечение, это футбол. Людям нравится это видеть.
В последнее время мы приняли участие в двух очень хороших матчах, вот почему Премьер-лига - лучшая лига в мире и почему мы все хотим быть здесь - потому что это интересно", - приводит слова Почеттино официальный сайт "Челси".
После 14 туров "Челси" занимает 10-е место в АПЛ с 19 очками. Лидирует в чемпионате "Арсенал" (33 очка).
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