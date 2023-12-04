Холанду грозит обвинение от FA за критику судьи в матче с Тоттенхэмом

Норвежскому нападающему Эрлингу Холанду грозит обвинение от футбольной ассоциации Англии (FA) после того, как он обрушился с критикой на судью Саймона Гупера в матче 14-го тура АПЛ с "Тоттенхэмом" (3:3). Об этом сообщает Daily Star.

Источник утверждает, что сообщение "WTF", опубликованное норвежцем в социальных сетях после игры, наверняка повлечет за собой обвинения в нарушении дисциплины.

Напомним, сначала Хупер хотел свистнуть фол, но показал жестом, что нужно продолжить игру, но, как только игрок "Манчестер Сити" Джек Грилиш вышел один на один на 90+4-й минуте, судья решил прервать атаку, чтобы показать защитнику "Тоттенхэма" Эмерсону Роялу желтую карточку. После финального свистка Хупера окружили, и Холанд получил предупреждение за споры с арбитром.

После 14 туров АПЛ "Манчестер Сити" набрал 30 очков и занимает третье место в чемпионате. В свою очередь, после аналогичного количества матчей в чемпионате Англии "Тоттенхэм" заработал 27 очков и расположился на пятой строчке.