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Холанду грозит обвинение от FA за критику судьи в матче с Тоттенхэмом

Англия

Нападающему грозит обвинение от футбольной ассоциации Англии

Холанду грозит обвинение от FA за критику судьи в матче с Тоттенхэмом

Фото: Getty Images

UA-Футбол
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Норвежскому нападающему Эрлингу Холанду грозит обвинение от футбольной ассоциации Англии (FA) после того, как он обрушился с критикой на судью Саймона Гупера в матче 14-го тура АПЛ с "Тоттенхэмом" (3:3). Об этом сообщает Daily Star.

Источник утверждает, что сообщение "WTF", опубликованное норвежцем в социальных сетях после игры, наверняка повлечет за собой обвинения в нарушении дисциплины.

Напомним, сначала Хупер хотел свистнуть фол, но показал жестом, что нужно продолжить игру, но, как только игрок "Манчестер Сити" Джек Грилиш вышел один на один на 90+4-й минуте, судья решил прервать атаку, чтобы показать защитнику "Тоттенхэма" Эмерсону Роялу желтую карточку. После финального свистка Хупера окружили, и Холанд получил предупреждение за споры с арбитром.

После 14 туров АПЛ "Манчестер Сити" набрал 30 очков и занимает третье место в чемпионате. В свою очередь, после аналогичного количества матчей в чемпионате Англии "Тоттенхэм" заработал 27 очков и расположился на пятой строчке.

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Манчестер Сити Эрлинг Холанд
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Источник:
dailystar
Комментарии
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magnum power (БОМЖ)
04.12.2023 в 14:21
WTF? шоу бізнес, де все менше футболу та все більше бізнесу.
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Комментарии 1
magnum power (БОМЖ)
04.12.2023 в 14:21
WTF? шоу бізнес, де все менше футболу та все більше бізнесу.
Ответить
0
0

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