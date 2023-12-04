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Лутон – Арсенал. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча АПЛ
Легкая прогулка для Зинченко и компании?
Getty Images / Global Images Ukraine
Лидеры текущего сезона Премьер-лиги едут в гости к новичкам, которые проводят не очень удачную кампанию, но все еще находятся над зоной вылета. На бумаге у "канониров" не должно возникнуть никаких проблем, особенно учитывая их серию из 5 побед подряд, но "Кенилворт Роуд" не самое приятное место для соперников "Лутона", поэтому небольшой шанс на сенсацию остается.
Стартовый свисток прозвучит в 22:15 по киевскому времени во вторник, 5 декабря.
- Все самые яркие моменты матча в режиме Live на Telegram UA-Football.
Онлайн видеотрансляцию матча Вы можете посмотреть на телеканале Setnata Sports+.
Если вы не можете посмотреть поединок в прямом эфире, то предлагаем следить за ходом событий на поле с помощью текстовой трансляции от UA-Футбол. Сразу же после финального свистка не забудьте прочитать на сайте отчет о матче, а также посмотреть обзор опасных моментов.
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