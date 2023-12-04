Лутон – Арсенал. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча АПЛ

Лидеры текущего сезона Премьер-лиги едут в гости к новичкам, которые проводят не очень удачную кампанию, но все еще находятся над зоной вылета. На бумаге у "канониров" не должно возникнуть никаких проблем, особенно учитывая их серию из 5 побед подряд, но "Кенилворт Роуд" не самое приятное место для соперников "Лутона", поэтому небольшой шанс на сенсацию остается.

Стартовый свисток прозвучит в 22:15 по киевскому времени во вторник, 5 декабря.

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