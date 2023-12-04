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FA обвинила Ман Сити в том, что он не проконтролировал поведение своих игроков

Англия

Футбольная ассоциация выдвигает обвинения клубу

FA обвинила Ман Сити в том, что он не проконтролировал поведение своих игроков

Фото: Getty Images

UA-Футбол
Новина українською

Игроки "Сити", особенно Холанд, отреагировали, когда арбитр остановил игру за фол против Эрлинга, после того, как форвард поднялся и вышел один на один с голкипером.

Футболисты окружили главного арбитра матча Премьер-лиги против "Тоттенхэма" (3:3) и пытались выяснить причину остановки опасного момента в атаке. За это клуб обвиняют в нарушении правила 20.1 FA.

"Ман Сити" должен отреагировать на обвинения до 7 декабря 2023 года

Читайте также"Какого черта?" Холанд отреагировал на сорванную арбитром атаку на последних минутах

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Источник:
FA spokesperson
Комментарии
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TIRAN (Донецк (Украина!))
04.12.2023 в 20:33
научите дебилов правильно судить, чтобы не было таким моментов! что мешало клоуну дать доиграть эпизод?
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Комментарии 1
TIRAN (Донецк (Украина!))
04.12.2023 в 20:33
научите дебилов правильно судить, чтобы не было таким моментов! что мешало клоуну дать доиграть эпизод?
Ответить
0
0

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