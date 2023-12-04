FA обвинила Ман Сити в том, что он не проконтролировал поведение своих игроков

Игроки "Сити", особенно Холанд, отреагировали, когда арбитр остановил игру за фол против Эрлинга, после того, как форвард поднялся и вышел один на один с голкипером.

Футболисты окружили главного арбитра матча Премьер-лиги против "Тоттенхэма" (3:3) и пытались выяснить причину остановки опасного момента в атаке. За это клуб обвиняют в нарушении правила 20.1 FA.

"Ман Сити" должен отреагировать на обвинения до 7 декабря 2023 года