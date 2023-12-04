Премьер-лига заключила рекордний договор на сумму 6,7 млрд фунтов

АПЛ заключила рекордную телевизионную сделку на сумму 6,7 миллиарда фунтов стерлингов со Sky и TNT на показ 270 матчей в прямом эфире на сезон.

"Это самая крупная сделка по правам на спортивные СМИ, которая когда-либо была заключена в Великобритании", - заявили в высшем дивизионе

Договор действует начиная с 2025 года и предусматривает, что BBC будет продолжать транслировать основные моменты в рубрике "Матч дня"