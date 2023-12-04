Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Премьер-лига заключила рекордний договор на сумму 6,7 млрд фунтов
Крупнейшая сделка по правам на трансляцию спортивных событий в истории Великобритании
Getty Images / Global Images Ukraine
АПЛ заключила рекордную телевизионную сделку на сумму 6,7 миллиарда фунтов стерлингов со Sky и TNT на показ 270 матчей в прямом эфире на сезон.
"Это самая крупная сделка по правам на спортивные СМИ, которая когда-либо была заключена в Великобритании", - заявили в высшем дивизионе
Договор действует начиная с 2025 года и предусматривает, что BBC будет продолжать транслировать основные моменты в рубрике "Матч дня"
"Матч дня остается неизменно популярным среди зрителей, и это новое соглашение с Премьер-лигой является отличной новостью для футбольных болельщиков по всей Великобритании", - сказала Барбара Слейтер, директор BBC Sport
Популярное сейчас
- Береза: Приход пары харьковских аферистов - это также мой провал
- Для освобождения оккупированных территорий нужно 17 млн снарядов и 350-400 миллиардов долларов, - Генштаб
- Гарри Кейн назвал сильнейших защитников, против которых ему приходилось играть
- Известны оценки Мудрика и Забарного в матчах АПЛ
- Мать ребенка Неймара бросила футболиста. Игрок выпрашивал голые фото у Onlyfans-модели. ФОТО
- Будто и без того критики мало. Мудрика заподозрили в романе с русской моделью. ФОТО