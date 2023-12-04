  1. UA-Футбол ⚽
  2. Англия
  3. Тренер МЮ потерял поддержку некоторых игроков своей команды
В тренде
Англия
Англия

Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Тренер МЮ потерял поддержку некоторых игроков своей команды

Англия

Футболисты выражают недовольство относительно тренировок

Тренер МЮ потерял поддержку некоторых игроков своей команды

Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Эрик тен Хаг потерял поддержку некоторых игроков своей команды. Причиной этого является определенный стиль тренировок игроков. Об этом сообщает издание "Sky Sports".

Футболисты недовольны стилем игры и считают, что они слишком много выполняют беговых упражнений на тренировках.

Отметим, что тег Хаг возглавил "МЮ" летом прошлого года. В этом сезоне команда находится на седьмом месте АПЛ

Читайте такжеМЮ не может победить на выезде команду из топ-8 АПЛ с октября 2021-го года
По теме
yellow-arrow
Премьер-лига заключила рекордний договор на сумму 6,7 млрд фунтов
yellow-arrow
FA обвинила Ман Сити в том, что он не проконтролировал поведение своих игроков
yellow-arrow
Лутон – Арсенал. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча АПЛ
Юнайтед оф Манчестер (Англия) Эрик тен Хаг
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
SkySports
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
freebet
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости