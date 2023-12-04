Тренер МЮ потерял поддержку некоторых игроков своей команды

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Эрик тен Хаг потерял поддержку некоторых игроков своей команды. Причиной этого является определенный стиль тренировок игроков. Об этом сообщает издание "Sky Sports".

Футболисты недовольны стилем игры и считают, что они слишком много выполняют беговых упражнений на тренировках.

Отметим, что тег Хаг возглавил "МЮ" летом прошлого года. В этом сезоне команда находится на седьмом месте АПЛ