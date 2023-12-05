Пирс Морган: Все, что Роналду сказал о МЮ и тен Хаге, оказалось правдой

Пирс Морган, который выпустил скандальное интервью с Криштиану Роналду в ноябре 2022 года, выложил фотографию тренера "Манчестер Юнайтед" и написал: "Как этого клоуна еще не уволили?"

Затем он прокомментировал инсайд Sky Sports о том, что половина игроков "Ман Юнайтед" не поддерживает Эрика тен Хага. "Только половина?" - написал Морган.

Также Морган выложил скриншоты из интервью с Роналду и написал: "Напоминание: все, что Криштиану сказал мне о "Манчестер Юнайтед" и Эрике тен Хаге год назад, оказалось правдой".

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