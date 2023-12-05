Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Пирс Морган: Все, что Роналду сказал о МЮ и тен Хаге, оказалось правдой
Телеведущий снова раскритиковал Эрика тен Хага
Фото: TALK TV
Пирс Морган, который выпустил скандальное интервью с Криштиану Роналду в ноябре 2022 года, выложил фотографию тренера "Манчестер Юнайтед" и написал: "Как этого клоуна еще не уволили?"
Затем он прокомментировал инсайд Sky Sports о том, что половина игроков "Ман Юнайтед" не поддерживает Эрика тен Хага. "Только половина?" - написал Морган.
Также Морган выложил скриншоты из интервью с Роналду и написал: "Напоминание: все, что Криштиану сказал мне о "Манчестер Юнайтед" и Эрике тен Хаге год назад, оказалось правдой".
Читайте также Пирс Морган: Месси должен был выиграть на два Золотых мяча меньше, а Роналду - на два больше
Популярное сейчас
- Журналист назвал имя возможного нового наставника Зари
- В один день. Украинские футболисты в Англии остались без тренеров
- Суарес: Переход в Атлетико помог мне отомстить Барселоне
- АПЛ. Арсенал – Вулверхэмптон 2:1. Зинченко дал, Зинченко взял
- Мать ребенка Неймара бросила футболиста. Игрок выпрашивал голые фото у Onlyfans-модели. ФОТО
- Будто и без того критики мало. Мудрика заподозрили в романе с русской моделью. ФОТО