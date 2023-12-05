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В АПЛ произошла первая тренерская отставка сезона

Англия
Обновлено

"Шеффилд Юнайтед" уволил Хекингботтома

В АПЛ произошла первая тренерская отставка сезона

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

"Шеффилд Юнайтед" уволил главного тренера команды Пола Хекингботтома, сообщает официальный сайт клуба. Это первая тренерская отставка АПЛ в этом сезоне.

Клуб также покинули его помощники Стюарт Макколл и Марк Хадсон.

46-летний Хекингботтом работал с "клинками" с ноября 2021 года. В то время "Шеффилд Юнайтед" пребывал в Чемпионшипе. За два сезона он помог команде вернуться в элитный дивизион Англии.

Сейчас "Шеффилд Юнайтед" идет на последнем, 20-м месте в турнирной таблице АПЛ, набрав лишь 5 очков в 14 матчах.

В клубе надеются, что к матчу с "Ливерпулем", который состоится 6 декабря, появится новый тренер.

Ранее была информация, что английского специалиста в этой должности заменит Крис Уайлдер. Он уже тренировал "Шеффилд Юнайтед" в период с 2016 по 2021 год.

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Шеффилд Юнайтед Пол Хекингботтом
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Источник:
Шеффилд Юнайтед
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