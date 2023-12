В АПЛ произошла первая тренерская отставка сезона

"Шеффилд Юнайтед" уволил главного тренера команды Пола Хекингботтома, сообщает официальный сайт клуба. Это первая тренерская отставка АПЛ в этом сезоне.

Клуб также покинули его помощники Стюарт Макколл и Марк Хадсон.

46-летний Хекингботтом работал с "клинками" с ноября 2021 года. В то время "Шеффилд Юнайтед" пребывал в Чемпионшипе. За два сезона он помог команде вернуться в элитный дивизион Англии.

Сейчас "Шеффилд Юнайтед" идет на последнем, 20-м месте в турнирной таблице АПЛ, набрав лишь 5 очков в 14 матчах.

В клубе надеются, что к матчу с "Ливерпулем", который состоится 6 декабря, появится новый тренер.

Ранее была информация, что английского специалиста в этой должности заменит Крис Уайлдер. Он уже тренировал "Шеффилд Юнайтед" в период с 2016 по 2021 год.

Sheffield United can confirm that football manager Paul Heckingbottom has been relieved of his duties.



Additionally, coaches Stuart McCall and Mark Hudson, have also left the club.