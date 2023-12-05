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Ван де Бек предложил свои услуги Барселоне после травмы Гави

Англия

Донни хочет покинуть Манчестер

Ван де Бек предложил свои услуги Барселоне после травмы Гави

Фото: twitter.com/ManUtd

UA-Футбол
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Каталонский клуб думает о необходимости усилить полузащиту после того, как Гави получил серьезную травму. Спортивное руководство "Барселоны" не очень хочет подписывать игрока, который станет временным усилением на полгода, но тренерский штаб считает, что клубу предстоит долгий сезон, поэтому нужно воспользоваться возможностью усилиться, если есть финансовые возможности для этого.

"Барселона" рассматривает много вариантов усиления. В число игроков, которые с радостью присоединились бы к каталонскому клубу, входит ван де Бек, пишет Diario Sport. Донни очень хочет уйти из "Манчестер Юнайтед" в январе.

Отмечается, что однажды "Барса" уже была очень близка к трансферу ван де Бека - сразу после покупки Френки де Йонга. Однако тогда у клуба не хватило денег, и Донни за 40 млн евро купил "МЮ".

Ван де Бек по стилю подходит "Барселоне", но сомнения в клубе очень сильны.

Ранее сообщалось, что Донни входит в число игроков, которые могут покинуть "Манчестер Юнайтед" зимой и летом 2024 года.

В этом сезоне ван де Бек отыграл 21 минуту за "Манчестер Юнайтед" в 2 матчах во всех турнирах.

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Барселона Манчестер Юнайтед Донни ван де Бек
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Источник:
sport
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