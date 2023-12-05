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МЮ не допустил на пресс-конференцию 4 авторов инсайдов о недовольстве игроков тен Хагом
Клуб запретил журналистам присутствовать на пресс-конференции перед матчем с Челси
Getty Images/Global Images Ukraine
"Манчестер Юнайтед" запретил журналистам некоторых изданий, включая Manchester Evening News, Sky Sports, Mirror и ESPN, присутствовать на пресс-конференции главного тренера команды Эрика тен Хага перед матчем 15-го тура английской Премьер-лиги с "Челси". Об этом сообщает GOAL.
По информации источника, запрет связан с тем, что с манкунианским клубом не связывались для комментариев по поводу сообщений о потере доверия некоторых игроков к Эрику тен Хагу. Напомним, ранее Sky Sports сообщал, что половина команды "Манчестер Юнайтед" разочарована действиями нидерландского тренера.
Отмечалось, что тен Хаг потерял доверие половины игроков раздевалки. Его отказ реагировать на опасения, высказанные игроками "Юнайтед", а также "изгнание" из команды Джейдона Санчо было названо основными причинами того, почему это произошло.
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