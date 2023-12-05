МЮ не допустил на пресс-конференцию 4 авторов инсайдов о недовольстве игроков тен Хагом

"Манчестер Юнайтед" запретил журналистам некоторых изданий, включая Manchester Evening News, Sky Sports, Mirror и ESPN, присутствовать на пресс-конференции главного тренера команды Эрика тен Хага перед матчем 15-го тура английской Премьер-лиги с "Челси". Об этом сообщает GOAL.

По информации источника, запрет связан с тем, что с манкунианским клубом не связывались для комментариев по поводу сообщений о потере доверия некоторых игроков к Эрику тен Хагу. Напомним, ранее Sky Sports сообщал, что половина команды "Манчестер Юнайтед" разочарована действиями нидерландского тренера.

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Отмечалось, что тен Хаг потерял доверие половины игроков раздевалки. Его отказ реагировать на опасения, высказанные игроками "Юнайтед", а также "изгнание" из команды Джейдона Санчо было названо основными причинами того, почему это произошло.