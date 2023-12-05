Гвардиола: Я чувствую, что мы сможем выиграть Премьер-лигу

"Манчестер Сити" сейчас занимает третье место в турнирной таблице АПЛ. Они отстают от лидера "Арсенала" на три очка.

"Реальность такова, что мы пропускаем много голов, но не пропускаем моменты. Это является хорошим знаком", - сказал главный тренер на предматчевой прессконференции

"После того, как мы сыграли с "Ливерпулем" и "Тоттенхэмом", я считаю, что мы сможем победить в Премьер-лиге. Но это всегда сложно"

Напомним, что в среду "Ман Сити" сыграет против "Астон Виллы" в 22:45 по киевскому времени