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Томас Франк: Егор Ярмолюк помогает Брентфорду
Тренер английского клуба рассказал об украинском футболисте
Фото: Getty Images
Главный тренер "Брентфорда" отметил игру украинского полузащитника Егора Ярмолюка:
"Егор Ярмолюк хорошо вошел в нашу команду. Он несколько раз выходил в стартовом составе и 4 раза - на поле с замены. Он помогает команде и мы знаем, что он будет продолжать это делать"
В этом сезоне футболист сыграл 7 матчей
???? Yehor Yarmoliuk— Brentford FC (@BrentfordFC) December 5, 2023
"Yehor Yarmoliuk has stepped in. He’s had his first couple of starts and four more games where he’s stepped in. He’s helped us and we know that he can do the job." pic.twitter.com/qwqC3q2MMk
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