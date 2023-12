Томас Франк: Егор Ярмолюк помогает Брентфорду

Главный тренер "Брентфорда" отметил игру украинского полузащитника Егора Ярмолюка:

В этом сезоне футболист сыграл 7 матчей

???? Yehor Yarmoliuk



"Yehor Yarmoliuk has stepped in. He’s had his first couple of starts and four more games where he’s stepped in. He’s helped us and we know that he can do the job." pic.twitter.com/qwqC3q2MMk