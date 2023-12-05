Томас Франк: Егор Ярмолюк помогает Брентфорду

Главный тренер "Брентфорда" отметил игру украинского полузащитника Егора Ярмолюка:

"Егор Ярмолюк хорошо вошел в нашу команду. Он несколько раз выходил в стартовом составе и 4 раза - на поле с замены. Он помогает команде и мы знаем, что он будет продолжать это делать"