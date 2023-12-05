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Гвардиола: Люди не верят в чемпионство Ман Сити после трех ничьих
Клуб сыграл три ничьи подряд в АПЛ
Фото: twitter.com/ManCity
"Манчестер Сити" сыграл три ничьи в матчах АПЛ против: "Челси" (4:4), "Ливерпуля" (1:1) и "Тоттенхэма" (3:3).
Главный тренер Пеп Гвардиола ответил на вопрос о том, могут ли такие "неудачи" стать мотивацией для команды победить в этом сезоне.
"Люди не верят в чемпионство "Сити" после трех ничьих, но мы собираемся сделать это снова. Мы знаем, что это нелегко выиграть четыре титула Премьер-лиги подряд. Ни одна команда еще не сделала этого. Но если вы спросите, что я хочу сделать, то это победить снова"
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