Гвардиола: Люди не верят в чемпионство Ман Сити после трех ничьих

"Манчестер Сити" сыграл три ничьи в матчах АПЛ против: "Челси" (4:4), "Ливерпуля" (1:1) и "Тоттенхэма" (3:3).

Главный тренер Пеп Гвардиола ответил на вопрос о том, могут ли такие "неудачи" стать мотивацией для команды победить в этом сезоне.