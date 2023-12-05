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Манчестер Юнайтед запретил журналистам участвовать в пресс-конференции главного тренера

Англия

Клуб вводит ограничения для СМИ

Манчестер Юнайтед запретил журналистам участвовать в пресс-конференции главного тренера

Фото: twitter.com/ManUtd

UA-Футбол
Новина українською

МЮ запретил журналистам некоторым СМИ участвовать в предматчевой пресс-конференции главного тренера.

Изданиям "Sky", "ESPN", "Manchester Evening News" и "Mirror" запретили участвовать после того, как они сообщили, что некоторые игроки были недовольны тренировками Эрика тен Гаги.

"Мы принимаем меры против ряда новостных организаций", — говорится в заявлении клуба

"Это не для публикации историй, которые нам не нравятся. Это потому, что они сделали публикацию без предварительной связи с нами, чтобы дать нам возможность прокомментировать, оспорить или понять определенный контекст"

Напомним, что в среду "МЮ" сыграет против "Челси" в 22:15 по киевскому времени

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Источник:
bbc
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