Манчестер Юнайтед – Челси. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча АПЛ

Что "Манчестер Юнайтед", что "Челси" переживают непростой период и имеют достаточно проблем, чтобы не считаться фаворитами в этом матче. Действительно, это выглядит как противостояние команд, ни одна из которых не готова быть фаворитом.

У команды тен Хага есть результаты, но нет игры, а у коллектива Почеттино иногда есть игра, но катастрофически не хватает результатов. Что же мы увидим, когда эти команды сыграют друг против друга?

Стартовый свисток прозвучит в 22:15 по киевскому времени в среду, 6 декабря.

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