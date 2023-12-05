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Манчестер Юнайтед – Челси. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча АПЛ
Новый эпизод классического английского противостояния
Getty Images / Global Images Ukraine
Что "Манчестер Юнайтед", что "Челси" переживают непростой период и имеют достаточно проблем, чтобы не считаться фаворитами в этом матче. Действительно, это выглядит как противостояние команд, ни одна из которых не готова быть фаворитом.
У команды тен Хага есть результаты, но нет игры, а у коллектива Почеттино иногда есть игра, но катастрофически не хватает результатов. Что же мы увидим, когда эти команды сыграют друг против друга?
Стартовый свисток прозвучит в 22:15 по киевскому времени в среду, 6 декабря.
- Все самые яркие моменты матча в режиме Live на Telegram UA-Football.
Онлайн видеотрансляцию матча Вы можете посмотреть на телеканале Setnata Sports.
Если вы не можете посмотреть поединок в прямом эфире, то предлагаем следить за ходом событий на поле с помощью текстовой трансляции от UA-Футбол. Сразу же после финального свистка не забудьте прочитать на сайте отчет о матче, а также посмотреть обзор опасных моментов.
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