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Манчестер Юнайтед – Челси. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча АПЛ

Англия

Новый эпизод классического английского противостояния

Манчестер Юнайтед – Челси. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча АПЛ

Getty Images / Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

Что "Манчестер Юнайтед", что "Челси" переживают непростой период и имеют достаточно проблем, чтобы не считаться фаворитами в этом матче. Действительно, это выглядит как противостояние команд, ни одна из которых не готова быть фаворитом.

У команды тен Хага есть результаты, но нет игры, а у коллектива Почеттино иногда есть игра, но катастрофически не хватает результатов. Что же мы увидим, когда эти команды сыграют друг против друга?

Стартовый свисток прозвучит в 22:15 по киевскому времени в среду, 6 декабря.

  • Все самые яркие моменты матча в режиме Live на Telegram UA-Football.

Онлайн видеотрансляцию матча Вы можете посмотреть на телеканале Setnata Sports.

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Трансляция матча "Манчестер Юнайтед" — "Челси"
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Если вы не можете посмотреть поединок в прямом эфире, то предлагаем следить за ходом событий на поле с помощью текстовой трансляции от UA-Футбол. Сразу же после финального свистка не забудьте прочитать на сайте отчет о матче, а также посмотреть обзор опасных моментов.

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