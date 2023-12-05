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Тен Хаг: Мы не роботы. Усталость может стать проблемой, если сыграть три тяжелых матча за шесть дней

Англия

Главный тренер высказался об усталости игроков

Тен Хаг: Мы не роботы. Усталость может стать проблемой, если сыграть три тяжелых матча за шесть дней

Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

После поражения "МЮ" против "Ньюкасла" (1:0) тренер Эрик тен Гаг высказался об усталости игроков:

"Команда движется в хорошем направлении. Мы играли в очень хороший футбол и забили хорошие голы против "Галатасарая" и "Эвертона", но против "Ньюкасла" мы не сыграли великолепно"

"Мы не роботы. Усталость может стать проблемой, если сыграть три тяжелых матча за шесть дней. Это не оправдание, но как есть"

Напомним, что "Манчестер Юнайтед" занимает 7-е место в турнирной таблице АПЛ и имеет 24 очка

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Источник:
bbc
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