Тен Хаг: Мы не роботы. Усталость может стать проблемой, если сыграть три тяжелых матча за шесть дней

После поражения "МЮ" против "Ньюкасла" (1:0) тренер Эрик тен Гаг высказался об усталости игроков:

"Команда движется в хорошем направлении. Мы играли в очень хороший футбол и забили хорошие голы против "Галатасарая" и "Эвертона", но против "Ньюкасла" мы не сыграли великолепно"

"Мы не роботы. Усталость может стать проблемой, если сыграть три тяжелых матча за шесть дней. Это не оправдание, но как есть"