Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Астон Вилла – Манчестер Сити. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча АПЛ
Хватит ли команде Унаи Эмери мощи для сдерживания "горожан"?
Getty Images / Global Images Ukraine
Команда Пепа Гвардиолы явно не в лучшем настроении после того, как они упустили победу над "Тоттенхэмом" на последних минутах матча. На этот раз у них в соперниках также достаточно крепкая команда — "Астон Вилла". Желание вернуться на победный путь должно сыграть ключевую роль, но и "вилланам" точно есть что противопоставить мощному сопернику.
Стартовый свисток прозвучит в 22:15 по киевскому времени в среду, 6 декабря.
- Все самые яркие моменты матча в режиме Live на Telegram UA-Football.
Онлайн видеотрансляцию матча Вы можете посмотреть на телеканале Setnata Sports+.
Если вы не можете посмотреть поединок в прямом эфире, то предлагаем следить за ходом событий на поле с помощью текстовой трансляции от UA-Футбол. Сразу же после финального свистка не забудьте прочитать на сайте отчет о матче, а также посмотреть обзор опасных моментов.
Популярное сейчас
- Журналист назвал имя возможного нового наставника Зари
- Арбитра Хупера, который сорвал атаку Сити на 94-й минуте матча с Тоттенхэмом, не отстранят от матчей
- Суарес: Переход в Атлетико помог мне отомстить Барселоне
- Арсенал продолжает лидировать, Ливерпуль второй, Челси - десятый. Турнирная таблица АПЛ
- Красотка дня. Эффектная вторая половинка одного из героев Барселоны в матче с Порту. ФОТО
- Будто и без того критики мало. Мудрика заподозрили в романе с русской моделью. ФОТО