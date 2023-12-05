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Астон Вилла – Манчестер Сити. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча АПЛ

Англия

Хватит ли команде Унаи Эмери мощи для сдерживания "горожан"?

Астон Вилла – Манчестер Сити. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча АПЛ

Getty Images / Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

Команда Пепа Гвардиолы явно не в лучшем настроении после того, как они упустили победу над "Тоттенхэмом" на последних минутах матча. На этот раз у них в соперниках также достаточно крепкая команда — "Астон Вилла". Желание вернуться на победный путь должно сыграть ключевую роль, но и "вилланам" точно есть что противопоставить мощному сопернику.

Стартовый свисток прозвучит в 22:15 по киевскому времени в среду, 6 декабря.

  • Все самые яркие моменты матча в режиме Live на Telegram UA-Football.

Онлайн видеотрансляцию матча Вы можете посмотреть на телеканале Setnata Sports+.

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Трансляция матча "Астон Вилла" — "Манчестер Сити"
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Если вы не можете посмотреть поединок в прямом эфире, то предлагаем следить за ходом событий на поле с помощью текстовой трансляции от UA-Футбол. Сразу же после финального свистка не забудьте прочитать на сайте отчет о матче, а также посмотреть обзор опасных моментов.

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