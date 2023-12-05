Астон Вилла – Манчестер Сити. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча АПЛ

Команда Пепа Гвардиолы явно не в лучшем настроении после того, как они упустили победу над "Тоттенхэмом" на последних минутах матча. На этот раз у них в соперниках также достаточно крепкая команда — "Астон Вилла". Желание вернуться на победный путь должно сыграть ключевую роль, но и "вилланам" точно есть что противопоставить мощному сопернику.

Стартовый свисток прозвучит в 22:15 по киевскому времени в среду, 6 декабря.

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