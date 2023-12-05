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Эрик тен Хаг: Истории в СМИ об игроках МЮ - не правда
Главный тренер считает, что СМИ не должны публиковать что-либо, не уведомив клуб
Фото: twitter.com/ManUtd
Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Эрик тен Хаг прокомментировал ситуацию между клубом и СМИ:
"Они должны были сообщить нам первыми, а не печатать за нашей спиной статьи, которые не являются правдивыми"
"Истории в СМИ об игроках - не правда. Никакого хаоса в раздевалке. В каждой команде всегда есть игроки, которые не играют или играют меньше и менее счастливы. В некоторых случаях это нужно, они должны ждать своего шанса. Но никаких проблем, нет"
Напомним, что
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