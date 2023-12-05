Варан хочет остаться в Манчестер Юнайтед

Ранее СМИ сообщали, что футболистом интересовалась мюнхенская "Бавария". "МЮ" готов был продать Варана за 20-30 млн. евро, но...

Сейчас Рафаэль хочет продлить контракт со своим клубом. Но он сможет передумать в случае, если "Манчестер Юнайтед" не будет рассчитывать на защитника. Об этом сообщает Manchester Evening News.

Отметим, что нынешний контракт действует до 2025 года. В клубном сезоне 2023/24 Варан сыграл 12 матчей и забил 1 гол