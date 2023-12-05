  1. UA-Футбол ⚽
  2. Англия
  3. Варан хочет остаться в Манчестер Юнайтед
В тренде
Англия
Англия

Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Варан хочет остаться в Манчестер Юнайтед

Англия

Позиция футболиста относительно его будущего

Варан хочет остаться в Манчестер Юнайтед

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

Ранее СМИ сообщали, что футболистом интересовалась мюнхенская "Бавария". "МЮ" готов был продать Варана за 20-30 млн. евро, но...

Сейчас Рафаэль хочет продлить контракт со своим клубом. Но он сможет передумать в случае, если "Манчестер Юнайтед" не будет рассчитывать на защитника. Об этом сообщает Manchester Evening News.

Отметим, что нынешний контракт действует до 2025 года. В клубном сезоне 2023/24 Варан сыграл 12 матчей и забил 1 гол

Читайте такжеАПЛ. Ньюкасл – Манчестер Юнайтед 1:0. Уничтожение дьяволов не по счету, но по содержанию
По теме
yellow-arrow
Дуэлунд рассказал, как в свое время он не принял предложение Ливерпуля
yellow-arrow
Лутон – Арсенал, Ароса – Валенсия, Лацио – Дженоа. АУДИО онлайн трансляция матчей с участием украинцев
yellow-arrow
Попытка остановить лидера. Текстовый онлайн матча АПЛ Лутон - Арсенал
Рафаэль Варан Юнайтед оф Манчестер (Англия)
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
manchester evening news
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
freebet
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости