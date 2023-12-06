Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
АПЛ. Лутон – Арсенал 3:4. Канониры хоть и снимают свою шляпу, но побеждают
Подопечные Роба Эдвардса нашли чем удивить лидера АПЛ, но у лондонцев есть Райс
Getty Images / Global Images Ukraine
АПЛ, 15-й тур
Стадион: "Кенилворт Роуд" (Лутон)
Главный судья: Сэмюэл Барротт (Англия)
"Лутон Таун" — "Арсенал" 3:4
Голы: Ошо (25), Адебайо (50), Баркли (57) — Мартинелли (20), Жезус (45), Хаверц (60), Райс (90+7)
"Лутон Таун": Камински — Менги, Ошо, Белл — Каборе, Мпанзу (Кларк, 88), Баркли, Даути (Джайлз, 88) — Браун (Чонг, 62), Таунсенд (Огбене, 62) — Адебайо (Моррис, 62)
"Арсенал": Рая — Уайт, Салиба, Габриэл, Кивиор (Зинченко, 65) — Эдегор, Райс, Хаверц — Сака, Жезус, Мартинелли (Троссар, 65)
Предупреждения: Браун (33), Баркли (44) — Жезус (45+1)
Популярное сейчас
- Тренер ЮКСА: Вратаря Агробизнеса забрали в ТЦК прямо на вокзале в Ужгороде
- Задержан экс-заместитель главы тергромады, оказавшийся агентом ФСБ
- Официально. Александрия объявила о возвращении Костышина
- Арбитра Хупера, который сорвал атаку Сити на 94-й минуте матча с Тоттенхэмом, не отстранят от матчей
- "Я за мир во всем мире". Российская модель, которую связывают с Мудриком, пожаловалась на хейт со стороны украинцев
- Красотка дня. Эффектная вторая половинка одного из героев Барселоны в матче с Порту. ФОТО
Комментарии 3