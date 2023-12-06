АПЛ. Лутон – Арсенал 3:4. Канониры хоть и снимают свою шляпу, но побеждают

Та там воротар Арсеналу наварив два голи, тому й вийшов такий запеклий матч. Добре для Арсеналу, що у нього є Зінченко, який вийшов на заміну у другому таймі, і саме він організував ту атаку, яка закінчились переможним голом на останніх секундах доданого часу.