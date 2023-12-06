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АПЛ. Лутон – Арсенал 3:4. Канониры хоть и снимают свою шляпу, но побеждают

Англия

Подопечные Роба Эдвардса нашли чем удивить лидера АПЛ, но у лондонцев есть Райс

АПЛ. Лутон – Арсенал 3:4. Канониры хоть и снимают свою шляпу, но побеждают

Getty Images / Global Images Ukraine

Назар Черковский Автор UA-Футбол
Новина українською

АПЛ, 15-й тур

Стадион: "Кенилворт Роуд" (Лутон)

Главный судья: Сэмюэл Барротт (Англия)

"Лутон Таун" — "Арсенал" 3:4

Голы: Ошо (25), Адебайо (50), Баркли (57) — Мартинелли (20), Жезус (45), Хаверц (60), Райс (90+7)

"Лутон Таун": Камински — Менги, Ошо, Белл — Каборе, Мпанзу (Кларк, 88), Баркли, Даути (Джайлз, 88) — Браун (Чонг, 62), Таунсенд (Огбене, 62) — Адебайо (Моррис, 62)

"Арсенал": Рая — Уайт, Салиба, Габриэл, Кивиор (Зинченко, 65) — Эдегор, Райс, Хаверц — Сака, Жезус, Мартинелли (Троссар, 65)

Предупреждения: Браун (33), Баркли (44) — Жезус (45+1)

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Комментарии
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Київський харків\\\\\\\'янин (Київ)
06.12.2023 в 00:26
Та там воротар Арсеналу наварив два голи, тому й вийшов такий запеклий матч. Добре для Арсеналу, що у нього є Зінченко, який вийшов на заміну у другому таймі, і саме він організував ту атаку, яка закінчились переможним голом на останніх секундах доданого часу.
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Комментарии 3
Київський харків\\\\\\\'янин (Київ)
06.12.2023 в 00:26
Та там воротар Арсеналу наварив два голи, тому й вийшов такий запеклий матч. Добре для Арсеналу, що у нього є Зінченко, який вийшов на заміну у другому таймі, і саме він організував ту атаку, яка закінчились переможним голом на останніх секундах доданого часу.
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ГенриВол (Волочиськ)
06.12.2023 в 00:24
До середини другого тайму здалось таке відчуття, що Арсенал не сприймав серйозно цю команду. А як вже припекло, то вже не до прогулянки з Лутоном. Добре, що дійсно Райс є. З таким відношенням чемпіонами в АПЛ не стають.
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demiurg (Одесса)
06.12.2023 в 00:22
Фантастична жага до перемоги
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