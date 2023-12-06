Встреча соперников. Астон Вилла – Манчестер Сити. Анонс и прогноз матча АПЛ на 06.12.2023

Английская Премьер-лига, 15 тур

6 декабря, 22:15. "Вилла Парк" (Бирмингем)

Главный арбитр: Джон Брукс

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"Астон Вилла" и "Манчестер Сити" – текущие команды из зоны Лиги чемпионов АПЛ. "Львов" отделяет от "горожан" всего одно очко. А учитывая 100%-й результат бирмингемцев дома в этом сезоне, этот разрыв можно нивелировать уже сегодня. Тем более, что Гвардиола приехал на "Виллу Парк" без своего ключевого футболиста не только в центре поля, но и вообще.

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Новости Астон Виллы

"Львы" под руководством Эмери впечатляют. Эмоции от их игры и результатов могут быть совершенно разными по окраске. Если говорить о домашних поединках, то здесь все идеально. 18 очков из 18 возможных в шести матчах на "Вилла Парк" в текущем розыгрыше чемпионата. Более того, все победы были одержаны с разрывом в два мяча, а "Брайтон" и "Эвертон" были разбиты 6:1 и 4:0 соответственно. Однако "Сити" – это первый действительно серьезный соперник на домашнем для "львов" стадионе в этом сезоне.

В гостях ситуация несколько скромнее. Она достаточно нестабильна. На выезде подопечные Эмери заработали всего 46% возможных очков. В том числе уступали не слишком яркому "Ноттингем Форест". Далее, после матча против "лесников", "Астон Вилла" победила "Тоттенхэм", а в прошлом туре "львы" едва вырвали ничью во встрече с одним из аутсайдеров "Борнмутом". Эмери пока надеется на свою крепость, в чужих ему тяжело.

Кадры хозяев

У "львов" лазарет остается прежним: Мингс, Буэндиа и Траоре вне игры. Прошлый матч также пропускал Бубакар Камара, однако из-за перебора желтых карточек. Дисквалификация завершилась, так что сегодня он будет в распоряжении Эмери.

Новости Манчестер Сити

Трижды подряд "горожане" не смогли победить в рамках АПЛ. За эти три поединка Эдерсон пропустил восемь голов – это почти четверть всех пропущенных "Сити" в прошлом чемпионате (33). Не слишком удачной получилась серия матчей против мощных по именам команд, а теперь еще и против интересной в этом сезоне "Астон Виллы" играть у нее дома.

До первого "Арсенала" "горожанам" не хватает уже шесть очков. Это с учетом вчерашней безумной победы "канониров" над "Лутоном". Впереди у подопечных Гвардиолы календарь уже легче: тот же "Лутон", "Кристал Пэлас", "Эвертон" и "Шеффилд Юнайтед". Отрыв уменьшить можно, однако еще и матч против "Виллы" нужно "пережить". С потерями в составе эта задача несколько усложняется.

Кадры хозяев

Матч с бирмингемцами пропустит один из ключевых игроков команды Родри. Во встрече против "Тоттенхэма" он получил пятую желтую карточку и теперь должен отбывать дисквалификацию. Такая же участь у Грилиша: вингер этот поединок также будет смотреть с трибун (или по телевизору, как ему удобнее). Из-за травмы точно будет отсутствовать де Брюйне, а участие Доку и Нунеша под вопросом.

Последние пять матчей Астон Виллы и Манчестер Сити

Последние пять встреч хозяев

03.12. Борнмут – Астон Вилла 2:2 (АПЛ)

30.11. Астон Вилла – Легия 2:1 (ЛЕ)

26.11. Тоттенхэм – Астон Вилла 1:2 (АПЛ)

12.11. Астон Вилла – Фулхэм 3:1 (АПЛ)

09.11. Астон Вилла – АЗ Алкмар 2:1 (ЛЕ)

Последние пять встреч гостей

03.12. Манчестер Сити – Тоттенхэм 3:3 (АПЛ)

28.11. Манчестер Сити – Лейпциг 3:2 (ЛЧ)

25.11. Манчестер Сити – Ливерпуль 1:1 (АПЛ)

12.11. Челси – Манчестер Сити 4:4 (АПЛ)

07.11. Манчестер Сити – Янг Бойз 3:0 (ЛЧ)

Последние пять личных встреч между Астон Виллой и Манчестер Сити

12.02.23. Манчестер Сити – Астон Вилла 3:1 (АПЛ)

03.09.22. Астон Вилла – Манчестер Сити 1:1 (АПЛ)

22.05.22. Манчестер Сити – Астон Вилла 3:2 (АПЛ)

01.12.21. Астон Вилла – Манчестер Сити 1:2 (АПЛ)

21.04.21. Астон Вилла – Манчестер Сити 1:2 (АПЛ)

Турнирная таблица чемпионата Англии

# КОМАНДА И В Н П З - П ОЧКИ 1 Арсенал 15 11 3 1 33 - 14 36 2 Ливерпуль 14 9 4 1 32 - 14 31 3 Манчестер Сити Манчестер Сити 14 9 3 2 36 - 16 30 4 Астон Вилла Астон Вилла 14 9 2 3 33 - 20 29 5 Тоттенхэм 14 8 3 3 28 - 20 27 6 Ньюкасл 14 8 2 4 32 - 14 26 7 Манчестер Юнайтед 14 8 0 6 16 - 17 24 8 Брайтон 14 6 4 4 30 - 26 22 9 Вест Хэм Юнайтед 14 6 3 5 24 - 24 21 10 Челси 14 5 4 5 25 - 22 19 11 Брентфорд 14 5 4 5 22 - 19 19 12 Вулверхэмптон 15 5 3 7 20 - 25 18 13 Кристал Пэлас 14 4 4 6 14 - 19 16 14 Фулхэм 14 4 3 7 16 - 26 15 15 Ноттингем Форест 14 3 4 7 16 - 22 13 16 Борнмут 14 3 4 7 16 - 30 13 17 Лутон Таун 15 2 3 10 16 - 30 9 18 Эвертон 14 5 2 7 15 - 20 7 19 Бернли 15 2 1 12 15 - 33 7 20 Шеффилд Юнайтед 14 1 2 11 11 - 39 5

Ставки и коэффициенты на матч Астон Вилла – Манчестер Сити

Прогноз на матч Астон Вилла – Манчестер Сити от UA-Football

"Горожане" постоянно испытывают проблемы с бирмингемцами. "Львы" забили в ворота "Сити" в каждом из последних пяти матчей, а в двух из них вели в счете. Сейчас у "горожан" проблемы и с результатами, и с составом, поэтому "Вилла" вполне может этим воспользоваться. Тем более, на домашнем стадионе. Прогноз: "Астон Вилла" не проиграет (Кф 2,2).