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Встреча соперников. Астон Вилла – Манчестер Сити. Анонс и прогноз матча АПЛ на 06.12.2023
На "горожан" ожидает очень тяжелый выезд в Бирмингем
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Английская Премьер-лига, 15 тур
6 декабря, 22:15. "Вилла Парк" (Бирмингем)
Главный арбитр: Джон Брукс
Прямая трансляция: Setanta Sports +
Текстовый онлайн: UA-Футбол>>>
- Новости Астон Виллы
- Новости Манчестер Сити
- Последние пять матчей Астон Виллы и Манчестер Сити
- Последние пять личных встреч между Астон Виллой и Манчестер Сити
- Турнирная таблица чемпионата Англии
- Ставки и коэффициенты на матч Астон Вилла – Манчестер Сити
- Прогноз на матч Астон Вилла – Манчестер Сити от UA-Football
"Астон Вилла" и "Манчестер Сити" – текущие команды из зоны Лиги чемпионов АПЛ. "Львов" отделяет от "горожан" всего одно очко. А учитывая 100%-й результат бирмингемцев дома в этом сезоне, этот разрыв можно нивелировать уже сегодня. Тем более, что Гвардиола приехал на "Виллу Парк" без своего ключевого футболиста не только в центре поля, но и вообще.
Новости Астон Виллы
"Львы" под руководством Эмери впечатляют. Эмоции от их игры и результатов могут быть совершенно разными по окраске. Если говорить о домашних поединках, то здесь все идеально. 18 очков из 18 возможных в шести матчах на "Вилла Парк" в текущем розыгрыше чемпионата. Более того, все победы были одержаны с разрывом в два мяча, а "Брайтон" и "Эвертон" были разбиты 6:1 и 4:0 соответственно. Однако "Сити" – это первый действительно серьезный соперник на домашнем для "львов" стадионе в этом сезоне.
В гостях ситуация несколько скромнее. Она достаточно нестабильна. На выезде подопечные Эмери заработали всего 46% возможных очков. В том числе уступали не слишком яркому "Ноттингем Форест". Далее, после матча против "лесников", "Астон Вилла" победила "Тоттенхэм", а в прошлом туре "львы" едва вырвали ничью во встрече с одним из аутсайдеров "Борнмутом". Эмери пока надеется на свою крепость, в чужих ему тяжело.
Кадры хозяев
У "львов" лазарет остается прежним: Мингс, Буэндиа и Траоре вне игры. Прошлый матч также пропускал Бубакар Камара, однако из-за перебора желтых карточек. Дисквалификация завершилась, так что сегодня он будет в распоряжении Эмери.
Новости Манчестер Сити
Трижды подряд "горожане" не смогли победить в рамках АПЛ. За эти три поединка Эдерсон пропустил восемь голов – это почти четверть всех пропущенных "Сити" в прошлом чемпионате (33). Не слишком удачной получилась серия матчей против мощных по именам команд, а теперь еще и против интересной в этом сезоне "Астон Виллы" играть у нее дома.
До первого "Арсенала" "горожанам" не хватает уже шесть очков. Это с учетом вчерашней безумной победы "канониров" над "Лутоном". Впереди у подопечных Гвардиолы календарь уже легче: тот же "Лутон", "Кристал Пэлас", "Эвертон" и "Шеффилд Юнайтед". Отрыв уменьшить можно, однако еще и матч против "Виллы" нужно "пережить". С потерями в составе эта задача несколько усложняется.
Кадры хозяев
Матч с бирмингемцами пропустит один из ключевых игроков команды Родри. Во встрече против "Тоттенхэма" он получил пятую желтую карточку и теперь должен отбывать дисквалификацию. Такая же участь у Грилиша: вингер этот поединок также будет смотреть с трибун (или по телевизору, как ему удобнее). Из-за травмы точно будет отсутствовать де Брюйне, а участие Доку и Нунеша под вопросом.
Последние пять матчей Астон Виллы и Манчестер Сити
Последние пять встреч хозяев
- 03.12. Борнмут – Астон Вилла 2:2 (АПЛ)
- 30.11. Астон Вилла – Легия 2:1 (ЛЕ)
- 26.11. Тоттенхэм – Астон Вилла 1:2 (АПЛ)
- 12.11. Астон Вилла – Фулхэм 3:1 (АПЛ)
- 09.11. Астон Вилла – АЗ Алкмар 2:1 (ЛЕ)
Последние пять встреч гостей
- 03.12. Манчестер Сити – Тоттенхэм 3:3 (АПЛ)
- 28.11. Манчестер Сити – Лейпциг 3:2 (ЛЧ)
- 25.11. Манчестер Сити – Ливерпуль 1:1 (АПЛ)
- 12.11. Челси – Манчестер Сити 4:4 (АПЛ)
- 07.11. Манчестер Сити – Янг Бойз 3:0 (ЛЧ)
Последние пять личных встреч между Астон Виллой и Манчестер Сити
12.02.23. Манчестер Сити – Астон Вилла 3:1 (АПЛ)
03.09.22. Астон Вилла – Манчестер Сити 1:1 (АПЛ)
22.05.22. Манчестер Сити – Астон Вилла 3:2 (АПЛ)
01.12.21. Астон Вилла – Манчестер Сити 1:2 (АПЛ)
21.04.21. Астон Вилла – Манчестер Сити 1:2 (АПЛ)
Турнирная таблица чемпионата Англии
|#
|КОМАНДА
|И
|В
|Н
|П
|З - П
|ОЧКИ
|1
|Арсенал
|15
|11
|3
|1
|33 - 14
|36
|2
|Ливерпуль
|14
|9
|4
|1
|32 - 14
|31
|3
|Манчестер Сити
|14
|9
|3
|2
|36 - 16
|30
|4
|Астон Вилла
|14
|9
|2
|3
|33 - 20
|29
|5
|Тоттенхэм
|14
|8
|3
|3
|28 - 20
|27
|6
|Ньюкасл
|14
|8
|2
|4
|32 - 14
|26
|7
|Манчестер Юнайтед
|14
|8
|0
|6
|16 - 17
|24
|8
|Брайтон
|14
|6
|4
|4
|30 - 26
|22
|9
|Вест Хэм Юнайтед
|14
|6
|3
|5
|24 - 24
|21
|10
|Челси
|14
|5
|4
|5
|25 - 22
|19
|11
|Брентфорд
|14
|5
|4
|5
|22 - 19
|19
|12
|Вулверхэмптон
|15
|5
|3
|7
|20 - 25
|18
|13
|Кристал Пэлас
|14
|4
|4
|6
|14 - 19
|16
|14
|Фулхэм
|14
|4
|3
|7
|16 - 26
|15
|15
|Ноттингем Форест
|14
|3
|4
|7
|16 - 22
|13
|16
|Борнмут
|14
|3
|4
|7
|16 - 30
|13
|17
|Лутон Таун
|15
|2
|3
|10
|16 - 30
|9
|18
|Эвертон
|14
|5
|2
|7
|15 - 20
|7
|19
|Бернли
|15
|2
|1
|12
|15 - 33
|7
|20
|Шеффилд Юнайтед
|14
|1
|2
|11
|11 - 39
|5
Ставки и коэффициенты на матч Астон Вилла – Манчестер Сити
Прогноз на матч Астон Вилла – Манчестер Сити от UA-Football
"Горожане" постоянно испытывают проблемы с бирмингемцами. "Львы" забили в ворота "Сити" в каждом из последних пяти матчей, а в двух из них вели в счете. Сейчас у "горожан" проблемы и с результатами, и с составом, поэтому "Вилла" вполне может этим воспользоваться. Тем более, на домашнем стадионе. Прогноз: "Астон Вилла" не проиграет (Кф 2,2).
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