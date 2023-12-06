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АПЛ, 15-й тур. Лутон - Арсенал 3:4. Видео голов и обзор матча

Англия

Аутсайдер дал достойный бой

АПЛ, 15-й тур. Лутон - Арсенал 3:4. Видео голов и обзор матча

Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Stuart MacFarlane/Arsenal FC

UA-Футбол
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"Арсенал" точно должен снять свою шляпу перед таким выступлением относительно скромного оппонента, но свои три очка они забрали, а это в контексте борьбы за титул, самое важное. "Лутон" может собой гордиться, лишь жаль, что за старания дополнительных баллов им никто не даст. Класс взял верх.

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АПЛ, 15-й тур

Стадион: "Кенилворт Роуд" (Лутон)

Главный судья: Сэмюэл Барротт (Англия)

"Лутон Таун" - "Арсенал" 3:4

Голы: Ошо (25), Адебайо (50), Баркли (57) - Мартинелли (20), Жезус (45), Гаверц (60), Райс (90+7)

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