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АПЛ, 15-й тур. Лутон - Арсенал 3:4. Видео голов и обзор матча
Аутсайдер дал достойный бой
Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Stuart MacFarlane/Arsenal FC
"Арсенал" точно должен снять свою шляпу перед таким выступлением относительно скромного оппонента, но свои три очка они забрали, а это в контексте борьбы за титул, самое важное. "Лутон" может собой гордиться, лишь жаль, что за старания дополнительных баллов им никто не даст. Класс взял верх.
АПЛ, 15-й тур
Стадион: "Кенилворт Роуд" (Лутон)
Главный судья: Сэмюэл Барротт (Англия)
"Лутон Таун" - "Арсенал" 3:4
Голы: Ошо (25), Адебайо (50), Баркли (57) - Мартинелли (20), Жезус (45), Гаверц (60), Райс (90+7)
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