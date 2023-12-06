АПЛ, 15-й тур. Лутон - Арсенал 3:4. Видео голов и обзор матча

"Арсенал" точно должен снять свою шляпу перед таким выступлением относительно скромного оппонента, но свои три очка они забрали, а это в контексте борьбы за титул, самое важное. "Лутон" может собой гордиться, лишь жаль, что за старания дополнительных баллов им никто не даст. Класс взял верх.

АПЛ, 15-й тур

Стадион: "Кенилворт Роуд" (Лутон)

Главный судья: Сэмюэл Барротт (Англия)

"Лутон Таун" - "Арсенал" 3:4

Голы: Ошо (25), Адебайо (50), Баркли (57) - Мартинелли (20), Жезус (45), Гаверц (60), Райс (90+7)