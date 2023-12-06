Каррагер о словах Гвардиолы об 0 титулах в АПЛ: Наверное, я бы выиграл титул, если бы Ливерпуль принадлежал целому государству

Джейми Каррагер ответил на высказывания Пепа Гвардиолы об отсутствии титулов.

Главный тренер "Манчестер Сити" раскритиковал экспертов Sky Sports после их слов о самоуспокоенности команды на фоне трех ничьих подряд - с "Челси" (4:4), "Ливерпулем" (1:1) и "Тоттенхэмом" (3:3).

Во время своей речи каталонец упомянул, что Каррагер ни разу не становился чемпионом АПЛ.