Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Каррагер о словах Гвардиолы об 0 титулах в АПЛ: Наверное, я бы выиграл титул, если бы Ливерпуль принадлежал целому государству
Каррагер ответил на высказывания Гвардиолы
Твиттер Джейми Каррагера
Джейми Каррагер ответил на высказывания Пепа Гвардиолы об отсутствии титулов.
Главный тренер "Манчестер Сити" раскритиковал экспертов Sky Sports после их слов о самоуспокоенности команды на фоне трех ничьих подряд - с "Челси" (4:4), "Ливерпулем" (1:1) и "Тоттенхэмом" (3:3).
Во время своей речи каталонец упомянул, что Каррагер ни разу не становился чемпионом АПЛ.
"Наверное, я бы выиграл один раз, если бы "Ливерпуль" принадлежал целому государству и обвинялся в 115 нарушениях финансовых правил АПЛ!
На самом деле я хвалил команду Пепа после игры в воскресенье", - написал Каррагер в соцсети.
Популярное сейчас
- "Не лучшее мое фото". Зинченко отреагировал на волевую победу Арсенала
- Уничтожено более тысячи оккупантов и двести единиц техники за сутки. Генштаб ВСУ обновил данные о потерях россиян
- АПЛ. Лутон – Арсенал 3:4. Канониры хоть и снимают свою шляпу, но побеждают
- Арбитр раньше времени сорвал опасную атаку Ман Сити на 90+5 минуте матча против Тоттенгема. Гвардиола в отчаянии упал на газон
- "Я за мир во всем мире". Российская модель, которую связывают с Мудриком, пожаловалась на хейт со стороны украинцев
- Будто и без того критики мало. Мудрика заподозрили в романе с русской моделью. ФОТО