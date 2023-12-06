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Каррагер о словах Гвардиолы об 0 титулах в АПЛ: Наверное, я бы выиграл титул, если бы Ливерпуль принадлежал целому государству

Англия

Каррагер ответил на высказывания Гвардиолы

Каррагер о словах Гвардиолы об 0 титулах в АПЛ: Наверное, я бы выиграл титул, если бы Ливерпуль принадлежал целому государству

Твиттер Джейми Каррагера

UA-Футбол
Новина українською

Джейми Каррагер ответил на высказывания Пепа Гвардиолы об отсутствии титулов.

Главный тренер "Манчестер Сити" раскритиковал экспертов Sky Sports после их слов о самоуспокоенности команды на фоне трех ничьих подряд - с "Челси" (4:4), "Ливерпулем" (1:1) и "Тоттенхэмом" (3:3).

Во время своей речи каталонец упомянул, что Каррагер ни разу не становился чемпионом АПЛ.

"Наверное, я бы выиграл один раз, если бы "Ливерпуль" принадлежал целому государству и обвинялся в 115 нарушениях финансовых правил АПЛ!

На самом деле я хвалил команду Пепа после игры в воскресенье", - написал Каррагер в соцсети.

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Хосеп Гвардиола Джейми Каррагер
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Источник:
Jamie Carragher
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