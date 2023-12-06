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Почеттино - о матче с МЮ: Нам придется встретиться с командой, которая будет жесткой и хочет победить
Тренер Челси высказался о предстоящем матче с Манчестер Юнайтед
Фото: chelseafc.com
Главный тренер "Челси" Маурисио Почеттино высказался о предстоящем матче 15-го тура английской Премьер-лиги с "Манчестер Юнайтед". Встреча состоится сегодня, 6 декабря. Начало игры - в 22:15.
"Мы не можем изменить время. Всегда приятно играть на "Олд Траффорд", потому что это потрясающий стадион, болельщики, команда и клуб. У нас отличная возможность сыграть там, и мы находимся на одинаковом уровне, но в разных ситуациях.
Я не говорю, что сейчас подходящий момент для этой игры. Самое главное - быть готовым к матчу, потому что нам придется встретиться с командой, которая будет жесткой и хочет победить.
Но мы хотим сохранить набранный темп, отталкиваться от матча с "Брайтоном" и быть выше в таблице. Для нас это важно. Если мы хотим быть в другом положении, то должны выйти на эту игру и попытаться выиграть", - Почеттино.
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