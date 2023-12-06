Манчестер Юнайтед - Челси: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция

Классика английского футбола немного изменилась за последние годы. От противостояния между Сэром Алексом Фергюсоном и Жозе Моуриньо мы давно отошли, впрочем высокий градус, который сопровождает матчи между "Манчестер Юнайтед" и "Челси", никуда не исчез. Теперь мы наблюдаем не матч за чемпионство или хотя бы за топ-4, это противостояние двух проблемных коллективов, которые болтаются в середине или чуть выше середины турнирной таблицы. Однако вывеска все такая же громкая и красивая, новый эпизод этого противостояния на "Олд Траффорд" уже завтра.

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Чемпионат Англии, 15-й тур

6 декабря 2023. Манчестер, "Олд Траффорд"

"Манчестер Юнайтед" 22:15 "Челси"

Телетрансляция – Setanta Sports