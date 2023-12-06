За Ведьмака заплатили чеканную монету. Как Верон провалился в МЮ и Челси

В июле 2001-го "Манчестер Юнайтед" ушел с козырей – с шиком представил Хуана Себастьяна Верона. Улыбающийся аргентинец, сдержанный, но радостный Алекс Фергюсон – только что шотландец презентовал самый дорогой трансфер в истории Премьер-лиги. 42,6 миллиона евро – это вам не шутки; Рууд ван Нистелрой (28,5 млн.), Рио Фердинанд (26 млн., из "Вест Хэма" в "Лидс"), Джимми Флойд Хассельбайнк (22,5 млн.), Двайт Йорк (19,25 млн.) и Алан Ширер (18 млн.) обошлись существенно дешевле.

Стоил ли центрхав вложенных денег? Бесспорно. Крепкие выступления за "Сампдорию", "Парму" и "Лацио", добытые Скудетто, два Кубка и Суперкубок Италии, Кубок и Суперкубок УЕФА – это вам не шутки. Предполагалось, что Ведьмак, прибывший на "Олд Траффорд" в самом соку (26 лет), придаст "манкунианцам" новый импульс – недаром современники окрестили его "смесью Зидана и Пирло". Хорошо, и что же тогда сложилось не так, что выдающийся игрок не оправдал ожиданий?

Верон не адаптировался, однако в этом есть весомая вина САФа

Подчеркнем, что Хуан стартовал на удивление хорошо. Шикарная передача на Гиггза в матче с "Блэкберном", мячи, забитые "Эвертону", "Ньюкаслу" и "Тоттенхэму" (знаменитые 5:3, где МЮ в первом тайме пропустил трижды) – Верона справедливо назвали лучшим в сентябре. В октябре пострадали "Болтон" и "Олимпиакос" (дубль), однако после исполнитель внезапно затих. Настолько, что следующее взятие ворот состоялось в декабре, еще одно – в марте и два последних – аж в начале апреля.

Вы не смотрите, что Ведьмак имеет в активе 11 голов и 15 ассистов в 82 поединках – он здорово начинал каждую кампанию, впрочем, в дальнейшем быстро терял набранный темп. И здесь следует частично "поблагодарить" сэра Алекса Фергюсона.

Мэтр не всегда тщательно подбирал новичков – достаточно вспомнить Бебе, который неизвестно как появился в красных цветах и сразу превратился в посмешище. Вот только португалец обошелся почти в 9 миллионов евро (да еще и в 2010-м), Хуан Себастьян – в более чем пять раз дороже.

В чем претензия? САФ стремился разнообразить среднюю линию, готовился к походу за кубком ЛЧ, однако не придумал, куда же "засунуть" латиноамериканца. МЮ давно отшлифовал 4-4-2, и понятно, что Верон не мог прохлаждаться на скамейке запасных – прежде всего, давил ценник. Ради этого тренерский штаб сменил рисунок на 4-5-1, чем вдребезги разрушил химию, установленную между Бекхэмом, Кином, Гиггзом и Скоулзом.

Отметим несколько нюансов: во-первых, вышеуказанная четверка чувствовала друг друга чуть ли не с пеленок, поэтому из-за тактических трансформаций снизила эффективность. Во-вторых, сам Верон не до конца понимал отведенную роль – привык работать выше, коммуницировать с нападением, а не отсиживаться ближе к защите и страховать.

Это как со случаем имени Златана Ибрагимовича, который кричал на Гвардиолу, бросал шкафчики и выдал известный спич о "Ferrari" и "Fiat" – мол, Пеп использовал его неправильно, ведь "заправился дизелем и катался в сельской местности". С Вероном похожая ситуация – Фергюсон говорил много, но не по делу (газетчики откровенно смеялись, что не каждый разберется с шотландским акцентом), хотел, чтобы игрок действовал в конкретных пределах, а не носился по всей полузащите, отбирал и сразу пасовал вперед, как вот условный Неманья Матич. Ведьмак – не Ибра, - не ругался, пожал плечами и продолжил делать свое.

Вот что рассказал Гари Невилл: "Хуан Себастьян Верон был потрясающим игроком. Но были Гиггз, Кин, Скоулз и Бэкс. Я считаю, что эти четыре игрока – лучшие, которые когда-либо были в составе "Манчестер Юнайтед". Они находились на другой планете. Менеджер пытался добавить глубины, чтобы убедиться, есть ли жизнь за пределами этих исполнителей. Алекс Фергюсон пытался совместить полузащитников с Вероном – Скоулза перемещали несколько вперед, или же слева, если Гиггз получал травму. Это нарушило квартет – мы же были командой с рисунком 4-4-2, у нас была другая система. Четверка играла, как я бы сказал, методично, дисциплинированно. Это была классическая схема 4-4-2. Как выступал Верон, придя из Италии? Он был едва ли не первым футболистом, который пробовал взломать игровой код. Хуан появился с таким отличным мышлением, но в команде, где были установлены свои шаблоны. Это не имело ничего общего с ним, как игроком или отдельной личностью, он был гениальным".

А вот Скоулз имел другую, более резкую оценку: "Для меня не было значения, с кем я играл. Я играл с Ники, я играл с Роем, с Майклом Карриком. Мне нравилось играть с ними всеми. Мне был нужен кто-то, кто очень хорошо играл на позиции опорного полузащитника с акцентом на оборону. А вот Верон был катастрофой. Думаю, мы так еще раз ошиблись с Андерсоном. Просто это двое ребят, которым безразлична защита, они не слишком чувствовали позицию в опорной зоне. Это лучше работало с Майклом, Роем и Ники, они были блестящими".

Как бы там ни было, впрочем, решающую черту провел Фергюсон: "Верон – выдающийся футболист с большим потенциалом и выдающимся видением поля. Но у него в любом случае не получилось бы в "МЮ". Проблема в том, что я не нашел для него позицию. Мы перепробовали все. Я мог бы тренировать Хуана еще сто лет, но так и не понял бы, куда его поставить".

И знаете, это в определенной степени лицемерно – САФ вроде и признал собственный провал, однако в 2001-м-2002-м досталось исключительно Верону. Безусловно, можно упрекнуть, что футболист сам не пошел навстречу, не познакомился лучше с британскими реалиями, но... Повторимся, "МЮ" выложил на стол космические средства и должен был знать о полузащитнике абсолютно все.

Довольно красноречиво, что на защиту аргентинца стал Рой Кин – ирландец не гнул "политику партии" и зато раскритиковал других партнеров, закостенелых после мюнхенской "Баварии": "Мы больше не были голодными бойцами. Я впервые это почувствовал в ночь, когда мы вырвали победу у "Баварии". Лилось шампанское, все сошли с ума – но я видел, что нам просто повезло. Когда через год "Бавария" нас выбила из еврокубков, у меня заболело сердце.

Мы получили славу, статус героев и живых легенд. Нужно было потратить большие деньги, продать тех, кому уже было наплевать на трофеи, тех, кто за них не боролся. Но легче всего выставить Верона крайним".

Не без других печальных факторов

21,8 млн. евро – именно такую сумму предложил "Челси" в августе 2003-го. Хуан Себастьян заверил, что будет спорить за старт "красных дьяволов", попытается вернуть доверие САФа, но в кабинетах все было решено. Роман Абрамович проявил щедрость, Клаудио Раньери отметил, что хочет видеть Верона – почему бы не согласиться на условия?

И снова повторилась знакомая история – универсал классно дебютировал (в первом же туре АПЛ отличился против "Ливерпуля"), после чего вскоре сломался. Не психологически, а буквально – повреждение спины, полученное в ноябре 2003-го, заставило Верона лечь на операционный стол и таким образом пропустить длительный отрезок времени.

Попутно бросим камень в английскую систему восстановления – если в Италии умеют едва ли не лучше всех в мире поднимать на ноги и годами поддерживать кондиции (иначе бы Кафу или Паоло Мальдини не сияли до пенсионного возраста), то на Туманном Альбионе Хуан раз за разом "ловил" микротравмы. Его легкость, изящество и склонность к финтам не приветствовалась и была поднята на смех (представьте себе, если бы таким "позорным" делом занимались Кин или Винни Джонс), хотя на Апеннинах завораживала – Ведьмак творил чудеса, за что несколько раз номинировался на "Золотой мяч".

Другой тренировочный процесс и режим, к которому Верон не привык – еще один пунктик со знаком "минус". Примечательно, что как только "Челси" отдал латиноамериканца в аренду "Интеру", то дела резко пошли вверх – если на "Стэмфорд Бридж" Хуан сыграл 14 матчей, то на "Джузеппе Меацца" – 74 (4+11). Неплохо, правда же?

За Верона заплатили бешеные деньги и затем охотно уничтожили в прессе – это заблуждение отложилось в умах людей, которые до сих пор считают его худшим трансфером АПЛ. Знаете, не всем везет оказаться в своем месте, но это не значит, каждый не имеет право на реанимацию.

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