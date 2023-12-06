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Манчестер Юнайтед – Челси. АУДИО онлайн трансляция матча 15-го тура АПЛ

Англия

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Манчестер Юнайтед – Челси. АУДИО онлайн трансляция матча 15-го тура АПЛ

Getty Images / Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

UA-Футбол организует комментарий поединка 15-го тура чемпионата Англии между "Манчестер Юнайтед" и лондонским "Челси".

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Седьмая команда первенства принимает десятый коллектив таблицы. Конечно же, украинские болельщики ждут выхода на поле "Олд Траффорд" Михаила Мудрика. Смогут ли "синие" впервые за долгое время одолеть "красных дьяволов" в их логове? Будут ли выкрутасы от Онана и Магуайра? Ответы на эти и многие другие вопросы – уже совсем скоро.

АУДИО трансляция поединка начнется в среду, 6 декабря – в 22:10 по киевскому времени.

Комментатор: Владимир Зуев

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