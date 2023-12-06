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Манчестер Юнайтед – Челси. АУДИО онлайн трансляция матча 15-го тура АПЛ
Альтернативный комментарий или звук для тех, кто не будет иметь возможности посмотреть поединок
Getty Images / Global Images Ukraine
UA-Футбол организует комментарий поединка 15-го тура чемпионата Англии между "Манчестер Юнайтед" и лондонским "Челси".
Седьмая команда первенства принимает десятый коллектив таблицы. Конечно же, украинские болельщики ждут выхода на поле "Олд Траффорд" Михаила Мудрика. Смогут ли "синие" впервые за долгое время одолеть "красных дьяволов" в их логове? Будут ли выкрутасы от Онана и Магуайра? Ответы на эти и многие другие вопросы – уже совсем скоро.
АУДИО трансляция поединка начнется в среду, 6 декабря – в 22:10 по киевскому времени.
Комментатор: Владимир Зуев
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