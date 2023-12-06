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Конкурент Зинченка в Арсенале выбыл на неопределенный срок

Англия

Клуб остался без универсального защитника

Конкурент Зинченка в Арсенале выбыл на неопределенный срок

Фото: arsenal.com

UA-Футбол
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Главный тренер Микаэль Артета подтвердил, что защитник "Арсенала" Такехиро Томиясу выбыл на неопределенный срок.

"Мы провели обследование игрока и получили не очень хорошую новость. Он выбыл на неопределенный срок", - сказал Артета.

Футболист получил травму икроножной мышцы в матче против "Лутон Тауна" в рамках 15-го тура Премьер-лиги.

Отметим, что в этом сезоне Такехиро Томиясу сыграл 19 матчей, забил 1 гол и отдал 3 ассиста. Сейчас "Арсенал" лидирует в турнирной таблице АПЛ.

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