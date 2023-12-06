Арсенал сыграет матч против Астон Виллы без главного тренера

"Арсенал" одержал победу в матче против "Лутон Тауна" (4:3). На 97' минуте полузащитник Деклан Райс забил победный гол.

Главный тренер Микаэль Артета получил третью желтую карточку за то, что побежал праздновать победу команды. За это он пропустит матч против "Астон Виллы" в субботу.

На вопрос журналистов BeIN Sports, стоило ли это того, Артета сказал: