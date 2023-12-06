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Арсенал сыграет матч против Астон Виллы без главного тренера

Англия

Микель Артета: Это были эмоции

Арсенал сыграет матч против Астон Виллы без главного тренера

Фото: twitter.com/Arsenal

UA-Футбол
Новина українською

"Арсенал" одержал победу в матче против "Лутон Тауна" (4:3). На 97' минуте полузащитник Деклан Райс забил победный гол.

Главный тренер Микаэль Артета получил третью желтую карточку за то, что побежал праздновать победу команды. За это он пропустит матч против "Астон Виллы" в субботу.

На вопрос журналистов BeIN Sports, стоило ли это того, Артета сказал:

"Я не мог сидеть на своем месте, к сожалению"
"Поэтому я сделал то, что сделал. У меня вообще не было осознания того, что я делаю. Это были чистые эмоции. Итак, если это желтая. Ладно, это желтый"

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Источник:
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