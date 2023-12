Гарри Магуайр признан лучшим игроком АПЛ в ноябре

Гарри Магуайр, защитник "Манчестер Юнайтед", был признан лучшим игроком АПЛ в прошлом месяце.

Футболист семь раз выходил в стартовом составе. В ноябре Гарри помог своей команде одержать победу в трех матчах: с "Эвертоном" (3:0), "Лутоном" (1:0), "Фулхэмом" (1:0).

В этом сезоне футболист сыграл 14 матчей, забил 1 гол и отдал 1 ассист.

