Гарри Магуайр признан лучшим игроком АПЛ в ноябре

Гарри Магуайр, защитник "Манчестер Юнайтед", был признан лучшим игроком АПЛ в прошлом месяце.

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Футболист семь раз выходил в стартовом составе. В ноябре Гарри помог своей команде одержать победу в трех матчах: с "Эвертоном" (3:0), "Лутоном" (1:0), "Фулхэмом" (1:0).

"Вполне заслуженная награда лучшему центральному защитнику Премьер-лиги этого сезона", - говорят в социальных сетях болельщики.

В этом сезоне футболист сыграл 14 матчей, забил 1 гол и отдал 1 ассист.