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Гарри Магуайр признан лучшим игроком АПЛ в ноябре
В АПЛ определили лучшего футболиста за ноябрь 2023 года
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Гарри Магуайр, защитник "Манчестер Юнайтед", был признан лучшим игроком АПЛ в прошлом месяце.
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Футболист семь раз выходил в стартовом составе. В ноябре Гарри помог своей команде одержать победу в трех матчах: с "Эвертоном" (3:0), "Лутоном" (1:0), "Фулхэмом" (1:0).
"Вполне заслуженная награда лучшему центральному защитнику Премьер-лиги этого сезона", - говорят в социальных сетях болельщики.
В этом сезоне футболист сыграл 14 матчей, забил 1 гол и отдал 1 ассист.
???? @HarryMaguire93 ???????????????????????????? is the PREMIER LEAGUE PLAYER OF THE MONTH????— Fut Sheriff (@FutSheriff) December 6, 2023
What a comeback ❤️????????
Make sure to follow @FutSheriff & @Criminal__x !#fc24 pic.twitter.com/QMzp9T1qok
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