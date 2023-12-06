Тренер МЮ рассказал о трансферных планах на январь

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Тет Гаг рассказал о трансферных планах клуба на январь:

"Я не думаю, что мы будем подписывать игроков. Но если будем, то "Юнайтед" должен выбирать лучших, чтобы усовершенствовать свою команду. Мы ожидаем от каждого игрока, чтобы он выкладывался на сто процентов"