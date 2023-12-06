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Тренер МЮ рассказал о трансферных планах на январь

Англия

Вероятно, клуб не будет подписывать игроков

Тренер МЮ рассказал о трансферных планах на январь

Getty Images / Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Тет Гаг рассказал о трансферных планах клуба на январь:

"Я не думаю, что мы будем подписывать игроков. Но если будем, то "Юнайтед" должен выбирать лучших, чтобы усовершенствовать свою команду. Мы ожидаем от каждого игрока, чтобы он выкладывался на сто процентов"

Отметим, что "Мю" неудачно начал сезон. Подопечные Тен Гага занимают седьмое место в Премьер-лиге. И пока - последнюю позицию в группе А ЛЧ

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Источник:
FabrizioRomano
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