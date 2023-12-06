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Тренер МЮ рассказал о трансферных планах на январь
Вероятно, клуб не будет подписывать игроков
Getty Images / Global Images Ukraine
Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Тет Гаг рассказал о трансферных планах клуба на январь:
"Я не думаю, что мы будем подписывать игроков. Но если будем, то "Юнайтед" должен выбирать лучших, чтобы усовершенствовать свою команду. Мы ожидаем от каждого игрока, чтобы он выкладывался на сто процентов"
Отметим, что "Мю" неудачно начал сезон. Подопечные Тен Гага занимают седьмое место в Премьер-лиге. И пока - последнюю позицию в группе А ЛЧ
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