АПЛ. Манчестер Юнайтед – Челси 2:1. Таких дьяволов в этом сезоне мы еще не видели

Видели ли мы такой "Манчестер Юнайтед" в этом сезоне? Так сразу и не скажешь, но напрашивается утверждение, что это был едва ли не лучший матч от команды Эрика Тен Хага в этой кампании именно по рисунку игры. Вся крутость в том, что рисунок наконец появился и отдельные исполнители показали такой уровень как индивидуального, так и командного футбола, что хочется сказать: а почему раньше так не играли?

Скотт Мактоминей активно подключался в атаку, прекрасно держал мяч и спокойствие своей команды Софьян Амрабат, неплохо открывался Хойлунд, активно на фланге действовал Антони. И все это об одном матче и это о том самом "Юнайтед", который несколько дней назад ничего не показал в матче против "Ньюкасла".

Параллельно с этим, можно критиковать и стартовый план Маурисио Почеттино, команда которого под активным прессингом соперника просто не знала что делать и как развивать собственные атаки. Впрочем обо всем по порядку, не будем забегать вперед и заранее делать какие-то громкие заявления.

В первой половине встречи хозяева "Олд Траффорд" откровенно переиграли своего соперника и могли забивать куда больше, чем один гол. Сначала у них был пенальти после неосторожного фола со стороны Энцо Фернандеса, но Бруну пробил слишком просто для вратаря, Санчес справился. Затем были моменты у Гойлунда, Фернандеша и несколько от Мактоминея. Особенно острыми были выстрелы последнего, один из которых завершился голом: оказавшись перед воротами после рикошета шотландец пробил под Леви Колвиллом, слишком сильно и точно. 1:0.

Манкунианцы могли и должны были развивать свой успех после гола, но сейвы Санчеса и кое-где неточность самих "красных дьяволов" подвели. У "Челси" также были свои моменты, не следует думать, что "синие" только отбивались, вот только их выпады были эпизодическими и скорее контратакующими, чем позиционными и продуманными. Но скорость есть, почему ею не пользоваться? Михаил Мудрик имел два хороших момента, но в первом пробил в стойку ворот Онана, а во втором - немного не попал в ближний угол.

Сравняли счет "синие" в конце первого тайма и это выглядело не очень логично. После прохода от Мудрика по центру, украинец отдал пас на Коула Палмера, а бывший игрок "Манчестер Сити" после небольшого смещения пробил точно под Линделефом и Магуайром в дальний угол ворот, Андре Онана не успел дотянуться. 1:1, но не покидало ощущение, что "Челси" повезло именно с таким счетом уходить на перерыв, их слишком мощно давили и у их ворот было слишком много моментов, чтобы ничью называть закономерным результатом.

Второй тайм начался так же, как и первый: "красные дьяволы" продолжили давить своих соперников в поисках гола, который должен их вывести вперед. Отдельными эпизодами чувствовалось, что не хватает инстинкта убийцы хозяевам, но свой гол они все же нашли на 70-й минуте, когда Алехандро Гарначо подал в штрафную точно на голову Скотту Мактоминею, который выиграл борьбу у Леви Колвилла. Дубль от шотландца и вряд ли кто-то может сказать, что это случайно и не заслуженно. Красивая и старательная игра от "Юнайтед" была награждена вторым забитым голом.

На 77-й минуте Маурисио Почеттино решил сделать замену в качестве реакции на второй пропущенный гол и заменил Михаила Мудрика, вместо него вышел нападающий Армандо Броя. Это выглядело как отчаянная попытка аргентинца исправить то, что весь матч фактически не работало. Впрочем, больше моментов мы все равно видели у ворот Санчеса, а не Онана, в частности на 80-й минуте Гарначо мог прятать все шансы лондонцев на ничью, но пробил мимо ворот из очень выгодной позиции. Какого-то финального штурма от лондонцев в попытках сравнять счет мы не увидели: для этого нужно было играть быстро и взвешенно, это сегодня не про "синих".

Им явно не хватило скорости и активного движения, чтобы хоть что-то противопоставить своему сопернику. Почти все моменты, которые создавались у ворот "красных дьяволов", были после ошибок игроков "Юнайтед", а не после удачно разыгранных интересных комбинаций гостей. Почеттино снова на конференции должен найти оправдание такой игре, хотя после плохих матчей он эти оправдания не то, чтобы очень активно ищет. "Синие" не побеждают на "Олд Траффорд" уже 10 лет и для того, чтобы прервать эту серию, нужно подождать еще как минимум 1 год.

Для "Манчестер Юнайтед" это может стать переломным моментом, импульсом, благодаря которому они выйдут на какой-то правильный путь, потому что все, что мы видели до сегодняшнего дня, вызывало скорее слезы. Но сегодня можно сказать лишь браво, несмотря на отдельные глупые ошибки.

АПЛ, 15-й тур

Стадион: "Олд Траффорд" (Манчестер)

Главный судья: Крис Кавана (Англия)

"Манчестер Юнайтед" — "Челси" 2:1

Голы: Мактоминей (19, 70) — Палмер (45)

*На 9-й минуте Бруну Фернандеш не реализовал пенальти (голкипер)

"Манчестер Юнайтед": Онана — Далот, Магуайр, Линделеф (Регилон, 46), Шоу — Мактоминей, Амрабат — Антони, Фернандеш, Гарначо (Эванс, 90+3) — Хойлунд (Рашфорд, 84)

"Челси": Санчес — Кукурелья (Джеймс, 46), Дисаси, Силва, Колвилл — Кайседо, Фернандес — Стерлинг, Палмер, Мудрик (Броя, 77) — Джексон

Предупреждения: Шоу (15), Гарначо (22), Далот (82), Регилон (90+5)