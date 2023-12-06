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Гвардиола: Я завершу карьеру, если Ман Сити сделает требл в этом сезоне
Главный тренер клуба заявил, что может завершить карьеру
Фото: twitter.com/ManCity
Пеп Гвардиола сказал, что завершит карьеру, если "Манчестер Сити" сделает требл в этом сезоне.
Контракт испанца истекает в 2025 году, но он намекнул, что может завершить карьеру раньше, если "Сити" одержит невероятное достижение.
"Если мы выиграем требл в этом сезоне, я уйду на пенсию. Это точно", - сказал Гвардиола в интервью Amazon Prime перед матчем в Премьер-лиге против "Астон Виллы"
Напомним, что в прошлом году они выиграли чемпионат, Кубок Англии и Лигу Чемпионов
“If we win the treble this season I'll retire” ????— Amazon Prime Video Sport (@primevideosport) December 6, 2023
Pep Guardiola understands how difficult it will be to repeat last season's haul of silverware ????????????#PLonPrime #AVLMCI pic.twitter.com/2oTKstx2Rh
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