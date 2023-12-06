Гвардиола: Я завершу карьеру, если Ман Сити сделает требл в этом сезоне

Пеп Гвардиола сказал, что завершит карьеру, если "Манчестер Сити" сделает требл в этом сезоне.

Контракт испанца истекает в 2025 году, но он намекнул, что может завершить карьеру раньше, если "Сити" одержит невероятное достижение.

"Если мы выиграем требл в этом сезоне, я уйду на пенсию. Это точно", - сказал Гвардиола в интервью Amazon Prime перед матчем в Премьер-лиге против "Астон Виллы"

Напомним, что в прошлом году они выиграли чемпионат, Кубок Англии и Лигу Чемпионов