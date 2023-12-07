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АПЛ. Астон Вилла – Манчестер Сити 1:0. Повезло Гвардиоле, что не разгром
"Львы" врываются в тройку лидеров
Getty Images/Global Images Ukraine
Английская Премьер-лига, 15 тур
"Вилла Парк" (Бирмингем)
Главный арбитр: Джон Брукс
"Астон Вилла" - "Манчестер Сити" 1:0
Гол: Бейли 74
Астон Вилла: Э. Мартинес – Конса, Карлос, П. Торрес, Динь (Морено 90) – Бейли (Диаби 85), Тилеманс (Ремзи 85), Луиз, Макгинн – Камара, Уоткинс (Дуран 90)
Манчестер Сити: Эдерсон – Уокер, Диаш, Аканджи, Гвардиол – Льюис (Нунеш 68), Стоунс – Фоден (Бобб 73), Силва, Альварес (Ковачич 68) – Холанд
Предупреждения: Уоткинс 60, Камара 87 – Стоунс 45, Льюис 53
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