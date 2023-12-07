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АПЛ. Астон Вилла – Манчестер Сити 1:0. Повезло Гвардиоле, что не разгром

Англия
Обновлено

"Львы" врываются в тройку лидеров

АПЛ. Астон Вилла – Манчестер Сити 1:0. Повезло Гвардиоле, что не разгром

Getty Images/Global Images Ukraine

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Английская Премьер-лига, 15 тур

"Вилла Парк" (Бирмингем)

Главный арбитр: Джон Брукс

"Астон Вилла" - "Манчестер Сити" 1:0

Гол: Бейли 74

Астон Вилла: Э. Мартинес – Конса, Карлос, П. Торрес, Динь (Морено 90) – Бейли (Диаби 85), Тилеманс (Ремзи 85), Луиз, Макгинн – Камара, Уоткинс (Дуран 90)

Манчестер Сити: Эдерсон – Уокер, Диаш, Аканджи, Гвардиол – Льюис (Нунеш 68), Стоунс – Фоден (Бобб 73), Силва, Альварес (Ковачич 68) – Холанд

Предупреждения: Уоткинс 60, Камара 87 – Стоунс 45, Льюис 53

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Комментарии
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Бapceлиниyс
07.12.2023 в 00:49
И вот где спрашивается был ваш хвалёный Холанд? Золотой мяч ему, Золотой мяч... Рановато ещё ему Рыжего давать, рановато.. Хотя шейхи наверняка ему его купят. Не ему, там Мбапе.
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Комментарии 3
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Бapceлиниyс
07.12.2023 в 00:49
И вот где спрашивается был ваш хвалёный Холанд? Золотой мяч ему, Золотой мяч... Рановато ещё ему Рыжего давать, рановато.. Хотя шейхи наверняка ему его купят. Не ему, там Мбапе.
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0
0
avatar
Бapceлиниyс
07.12.2023 в 00:42
Таки Пеп не хочет заканчивать свою тренерскую карьеру.
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0
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Бapceлиниyс
07.12.2023 в 00:20
МС ФСЁ.
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