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Худший показатель за 535 матчей. Ман Сити Гвардиолы установил антирекорд в игре с Виллой
Всего лишь два удара
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Начиная с 11-й минуте, после двойного шанса Эрлинга Холанда, “Манчестер Сити” не выполнил ни одного удара в
Два удара норвежца были единственными в матче у “Манчестер Сити”. Никогда еще за 535 матчей в топ-5 лигах под руководством Пепа Гвардиолы его команды не выполняли настолько мало ударов, информирует Opta. А 22 удара “Виллы” по воротам “Манчестер Сити” – это повторение рекорда в лиговой карьере Гвардиолы.
Для “Астон Виллы” это была 14 подряд победа в АПЛ на своем поле. Это повторение рекордов 1903 и 1931 годов.
Ко всему прочему, “Астон Вилла” выполнила 13 отборов в последней трети у “Манчестер Сити”. Никогда еще в матчах АПЛ команда Гвардиола так часто не теряла мяч у своей штрафной.
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