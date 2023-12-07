Худший показатель за 535 матчей. Ман Сити Гвардиолы установил антирекорд в игре с Виллой

Начиная с 11-й минуте, после двойного шанса Эрлинга Холанда, “Манчестер Сити” не выполнил ни одного удара в проигранной игре с “Астон Виллой” (0:1).

Два удара норвежца были единственными в матче у “Манчестер Сити”. Никогда еще за 535 матчей в топ-5 лигах под руководством Пепа Гвардиолы его команды не выполняли настолько мало ударов, информирует Opta. А 22 удара “Виллы” по воротам “Манчестер Сити” – это повторение рекорда в лиговой карьере Гвардиолы.

Для “Астон Виллы” это была 14 подряд победа в АПЛ на своем поле. Это повторение рекордов 1903 и 1931 годов.

Ко всему прочему, “Астон Вилла” выполнила 13 отборов в последней трети у “Манчестер Сити”. Никогда еще в матчах АПЛ команда Гвардиола так часто не теряла мяч у своей штрафной.