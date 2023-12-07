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Почеттино о 1:2 с МЮ: Они заслужили на победу. У Челси было меньше дней на восстановление
Тренер связал поражение с усталостью
Getty Images / Global Images Ukraine
Маурисио Почеттино связал поражение от "Манчестер Юнайтед" (1:2) с усталостью.
"Другая команда заслужила победу. В начале матча было тяжело, соперник действовал очень энергично. Мы же играли в воскресенье и имели на подготовку на день меньше. Поэтому, возможно, нам было трудно начать игру так, как хотелось.
Мы создали достаточно моментов для того, чтобы оставаться в игре. Мы отлично начали второй тайм, но потом пропустили - и дальше было сложно.
Нам нужно дождаться возвращения всех футболистов и поднять уровень игры. Сейчас идет настоящая борьба, и нам нужны футболисты, которые помогут нам поднять уровень, станут решением проблемы.
Сложно оценивать игру, потому что у "МЮ" был дополнительный день на восстановление.
Нельзя взваливать все на плечи Палмера, он еще очень молод. Он пришел в последний день трансферного окна, чтобы помочь нам. Он забил хороший гол", - сказал главный тренер "Челси" в эфире Amazon Prime.
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