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Почеттино о 1:2 с МЮ: Они заслужили на победу. У Челси было меньше дней на восстановление

Англия

Тренер связал поражение с усталостью

Почеттино о 1:2 с МЮ: Они заслужили на победу. У Челси было меньше дней на восстановление

Getty Images / Global Images Ukraine

UA-Футбол
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Маурисио Почеттино связал поражение от "Манчестер Юнайтед" (1:2) с усталостью.

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"Другая команда заслужила победу. В начале матча было тяжело, соперник действовал очень энергично. Мы же играли в воскресенье и имели на подготовку на день меньше. Поэтому, возможно, нам было трудно начать игру так, как хотелось.

Мы создали достаточно моментов для того, чтобы оставаться в игре. Мы отлично начали второй тайм, но потом пропустили - и дальше было сложно.

Нам нужно дождаться возвращения всех футболистов и поднять уровень игры. Сейчас идет настоящая борьба, и нам нужны футболисты, которые помогут нам поднять уровень, станут решением проблемы.

Сложно оценивать игру, потому что у "МЮ" был дополнительный день на восстановление.

Нельзя взваливать все на плечи Палмера, он еще очень молод. Он пришел в последний день трансферного окна, чтобы помочь нам. Он забил хороший гол", - сказал главный тренер "Челси" в эфире Amazon Prime.

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Источник:
bbc
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