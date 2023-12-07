Тоттенхэм - Вест Хэм: вспомните игроков, которые выступали за эти команды? Квиз от UA-Футбол

Сегодня, 7 декабря, в рамках 15-го тура АПЛ 2023/24 пройдет лондонское дерби. "Тоттенхэм", который сейчас имеет четырехматчевую безвыигрышную серию, дома будет принимать "Вест Хэм".

Перед этим матчем мы вам предлагаем освежить в памяти футболистов, которые выступали за эти команды. В викторине будут попадаться игроки, которые в своей карьере играли за какой-то один из этих клубов, за обе команды или вообще не имеют опыта выступлений ни за одну из этих команд.