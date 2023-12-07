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Тен Хаг - о 2:1 с Челси: Всегда могу на что-то пожаловаться, но мы довольны результатом и игрой

Англия

Тренер остался доволен победой команды

Тен Хаг - о 2:1 с Челси: Всегда могу на что-то пожаловаться, но мы довольны результатом и игрой

Getty Images / Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

Эрик тен Хаг остался доволен победой "МЮ" над "Челси" (2:1).

"Я всегда могу на что-то пожаловаться, но мы довольны результатом и игрой. Мы это заслужили. Хотели послать послание болельщикам, но таков наш стиль. В первые 30 минут мы прекрасно сделали это на поле.

Пропускать гол было необязательно, мы выключились. Еще предстоит сделать некоторые шаги, мы движемся в правильном направлении. Это будет хорошая команда, хорошим станет и этот проект", - отметил главный тренер "МЮ".

О конфликте в раздевалке

"Не обращаю внимания на шум. Они привыкли к этому. В "Аяксе" было то же самое, но там меньшая страна, меньше людей", - добавил голландец.

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Челси (Лондон) Манчестер Юнайтед Эрик тен Хаг
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Источник:
bbc
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