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Де Брейне включен в состав Манчестер Сити на клубный ЧМ

Англия

Полузащитник сборной Бельгии попал в заявку Сити

Де Брейне включен в состав Манчестер Сити на клубный ЧМ

Фото: Getty Images

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Полузащитник сборной Бельгии Кевин Де Брейне попал в заявку "Манчестер Сити" на клубный чемпионат мира по футболу. Об этом информирует официальный сайт Международной федерации футбола (ФИФА).

Отметим, что хавбек "горожан" из-за проблем со здоровьем не играет с августа текущего года. Он продолжает восстанавливаться после травмы подколенного сухожилия.

Клубный чемпионат мира пройдет в Джидде (Саудовская Аравия) с 12 по 22 декабря. В полуфинале турнира "Манчестер Сити", который стал его участником благодаря победе в Лиге чемпионов УЕФА в прошлом сезоне, сыграет либо с "Леоном" из Мексики, либо с "Урава Ред Даймондс" из Японии.

Напомним, 32-летний Кевин Де Брейне в текущем сезоне принял участие в двух матчах. Он отметился одной результативной передачей.

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Источник:
fifa
Опубликовал: UA-Футбол
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