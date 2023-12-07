Роберт Санчес стал первым вратарем Челси за 2,5 года, который отразил пенальти

Голкипер "Челси" Роберт Санчес отразил 11-метровый удар в игре 15-го тура чемпионата Англии с "Манчестер Юнайтед" (1:2). Таким образом, испанец стал первым за 2,5 года вратарем лондонского клуба, который отразил пенальти в матче английской Премьер-лиги. Об этом сообщает Opta.

В среду, 6 декабря, Санчес взял удар с "точки" португальского хавбека "красных дьяволов" Бруну Фернандеша. Отмечается, что предыдущие 10 пенальти в ворота "аристократов" в чемпионате Англии были реализованы. Последним, кому удавалось парировать удар с 11-метровой отметки, был сенегалец Эдуард Менди. 8 мая 2021 года он в очной дуэли переиграл нападающего "Манчестер Сити" Серхио Агуэро. Матч тогда завершился волевой победой "синих" - 2:1.

Санчес перешел в "Челси" из "Брайтона" прошлым летом за 23 млн евро. В текущем сезоне испанец провел за "синих" 18 матчей во всех турнирах, в которых пропустил 25 голов. Контракт игрока с лондонским клубом действует до конца июня 2030 года.