Манчестер Юнайтед готов продать трех игроков в ближайшем трансферном окне. Об этом сообщает издание Іпԁепԁепԁеt.

Клуб готов выслушать предложения по некоторым футболистам. Поскольку главный тренер Эрик тен Гаг хочет, чтобы команда соответствовала его требованиям в тренировочном процессе.

По информации источника, в зимнем трансферном окне будут доступны такие футболисты как: вингер Джейдон Санчо, центральный защитник Рафаэль Варан и опорный полузащитник Каземиро.

Отметим, что одной из приоритетных целей клуба является Жан-Клер Тодибо, центральный защитник "Ниццы".