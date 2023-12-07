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Манчестер Юнайтед готов продать трех игроков
Клуб интересуется центральным защитником Ниццы
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Манчестер Юнайтед готов продать трех игроков в ближайшем трансферном окне. Об этом сообщает издание Іпԁепԁепԁеt.
Клуб готов выслушать предложения по некоторым футболистам. Поскольку главный тренер Эрик тен Гаг хочет, чтобы команда соответствовала его требованиям в тренировочном процессе.
По информации источника, в зимнем трансферном окне будут доступны такие футболисты как: вингер Джейдон Санчо, центральный защитник Рафаэль Варан и опорный полузащитник Каземиро.
Отметим, что одной из приоритетных целей клуба является Жан-Клер Тодибо, центральный защитник "Ниццы".
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