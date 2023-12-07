Бывший форвард Челси считает, что ошибки Райи могут стоить Арсеналу победы в АПЛ

Экс-футболист Крис Саттон, который играл на позиции нападающего, считает, что ошибки Давида Райя могут стоить "Арсеналу" победы в Премьер-лиге.

"Я просто не понимаю. Я знаю, что случилось в начале, Артета намекал, что оба вратаря будут играть поровну. Но позавчера Райя, по моему мнению, совершил несколько ошибок. Он не может продолжать делать эти ошибки, если Арсенал хочет выиграть Премьер-лигу", - цитирует Саттона издание Mail Sport