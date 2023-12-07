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Ноттингем Форест может уволить главного тренера
Клуб проиграл четыре раза подряд
Фото: nottinghamforest.co.uk
В среду "Ноттингем Фореста" проиграл матч против "Фулхэма" со счетом 5:0. На трибунах присутствовал владелец клуба Евангелос Маринакис.
Главного тренера Стива Купера могут уволить, если его команда не победит в матче против "Вулверхэмптона". Об этом сообщает издание Sky Sports.
"Единственное, на чем буду сосредоточен, так это игра против "Волков", — сказал Стив Купер после поражения. "Я не уйду отсюда, думая о страхе за свою работу. Это ужасно. Мы должны сделать все возможное, чтобы победить в субботнем матче"
Это четвертое подряд поражение клуба в Премьер-лиге. Сейчас они занимают 16-е место в турнирной таблице и имеют 13 баллов.
Напомним, что решающий матч для главного тренера состоится 9 декабря в 17:00 по киевскому времени
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