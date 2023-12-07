Тен Хаг: Лучшие футболисты не покинут свои клубы зимой

Тен Гаг заявил, что не ожидает радикальных изменений в своей команде зимой.

"Но реально, если говорить о трансферном рынке, то зимой чаще всего не задействуют лучших игроков. Топ футболисты не покинут свои клубы зимой. Это делают те, которые разочарованы, или травмированы, или те, которые не подходят по той или иной причине", - сказал главный тренер.