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Тен Хаг: Лучшие футболисты не покинут свои клубы зимой

Англия
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В команде МЮ не ожидается существенных изменений

Тен Хаг: Лучшие футболисты не покинут свои клубы зимой

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Тен Гаг заявил, что не ожидает радикальных изменений в своей команде зимой.

"Но реально, если говорить о трансферном рынке, то зимой чаще всего не задействуют лучших игроков. Топ футболисты не покинут свои клубы зимой. Это делают те, которые разочарованы, или травмированы, или те, которые не подходят по той или иной причине", - сказал главный тренер.

Напомним, что "Манчестер Юнайтед" занимает 7-е место в турнирной таблице АПЛ и имеет 27 очков.

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Источник:
telegraph
Опубликовал: Екатерина Власова
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