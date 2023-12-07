  1. UA-Футбол ⚽
  2. Англия
  3. Тен Хаг: Мне все говорили, что я не добьюсь успеха в МЮ
В тренде
Англия
Англия

Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Тен Хаг: Мне все говорили, что я не добьюсь успеха в МЮ

Англия

Главный тренер возглавил клуб без поддержки родных

Тен Хаг: Мне все говорили, что я не добьюсь успеха в МЮ

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Эрик тен Гаг заявил, что друзья пытались отговорить его от должности главного тренера в Манчестер Юнайтед. Об этом сообщает издание Telegraph.

"Все говорили мне: "Ты не сможешь добиться успеха в этом клубе". Они сказали, что это невозможно. Но я принял этот вызов. Я знал, что это будет нелегко, но это был такой прекрасный клуб с замечательными болельщиками".

Напомним, что 6 декабря "МЮ" победил "Челси" (2:1) в рамках 15-го тура АПЛ.

Читайте такжеАПЛ. Манчестер Юнайтед – Челси 2:1. Таких дьяволов в этом сезоне мы еще не видели
По теме
yellow-arrow
Миколенко получил худшую оценку в составе Эвертона за матч с Ньюкаслом
yellow-arrow
АПЛ. Эвертон – Ньюкасл 3:0. Запоздалые подарки от Триппьера ко Дню Святого Николая
yellow-arrow
Тен Хаг: Лучшие футболисты не покинут свои клубы зимой
Манчестер Юнайтед Эрик тен Хаг
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
telegraph
Опубликовал: Екатерина Власова
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
freebet
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости