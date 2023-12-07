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Тен Хаг: Мне все говорили, что я не добьюсь успеха в МЮ
Главный тренер возглавил клуб без поддержки родных
Getty Images/Global Images Ukraine
Эрик тен Гаг заявил, что друзья пытались отговорить его от должности главного тренера в Манчестер Юнайтед. Об этом сообщает издание Telegraph.
"Все говорили мне: "Ты не сможешь добиться успеха в этом клубе". Они сказали, что это невозможно. Но я принял этот вызов. Я знал, что это будет нелегко, но это был такой прекрасный клуб с замечательными болельщиками".
Напомним, что 6 декабря "МЮ" победил "Челси" (2:1) в рамках 15-го тура АПЛ.
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Источник:telegraph
Опубликовал: Екатерина Власова
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