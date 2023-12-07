Тен Хаг: Мне все говорили, что я не добьюсь успеха в МЮ

Эрик тен Гаг заявил, что друзья пытались отговорить его от должности главного тренера в Манчестер Юнайтед. Об этом сообщает издание Telegraph.

"Все говорили мне: "Ты не сможешь добиться успеха в этом клубе". Они сказали, что это невозможно. Но я принял этот вызов. Я знал, что это будет нелегко, но это был такой прекрасный клуб с замечательными болельщиками".