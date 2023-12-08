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Тен Хаг не жалеет, что исключил Санчо из состава МЮ: Нет, я бы не стал поступать иначе

Англия

Тренер не изменил решение

Тен Хаг не жалеет, что исключил Санчо из состава МЮ: Нет, я бы не стал поступать иначе

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Эрик тен Хаг заявил, что не изменил решение относительно Джейдона Санчо.

Вингер отстранен от работы с основной командой "Манчестер Юнайтед" с сентября. Санчо публично не согласился со словами тренера относительно уровня его тренировок и с тех пор на поле не выходит.

У тен Хага спросили, мог бы он поступить иначе, если бы имел возможность сделать это сейчас.

"Нет, я бы не стал поступать иначе", - ответил голландец в интервью фан-журналу United We Stand.

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Манчестер Юнайтед Эрик тен Хаг
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Источник:
telegraph
Опубликовал: Михаил Олексиенко
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