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Крис Саттон: Астон Вилла по праву находится в топ-4

Англия

Саттон считает заслуженным 3-е место Астон Виллы в АПЛ

Крис Саттон: Астон Вилла по праву находится в топ-4

Фото: пресслужби ФК "Астон Вілла"

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Крис Саттон считает заслуженным 3-е место "Астон Виллы" в АПЛ после 15 туров.

"Астон Вилла" играет дома абсолютно феноменально. Учитывая тот бардак, что творился до Эмери, проделанная им работа говорит о том, что команда по праву находится в топ-4. И в это трудно поверить, ведь у них не было безумных трат на трансферном рынке, да и состав изменился не так уж и сильно.

Их победа над "Ман Сити" полностью заслужена. Она так впечатляет, особенно сама игра", - сказал экс-форвард "Челси".

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Источник:
dailymail
Опубликовал: Михаил Олексиенко
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