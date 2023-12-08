Крис Саттон: Астон Вилла по праву находится в топ-4

Крис Саттон считает заслуженным 3-е место "Астон Виллы" в АПЛ после 15 туров.

"Астон Вилла" играет дома абсолютно феноменально. Учитывая тот бардак, что творился до Эмери, проделанная им работа говорит о том, что команда по праву находится в топ-4. И в это трудно поверить, ведь у них не было безумных трат на трансферном рынке, да и состав изменился не так уж и сильно.

Их победа над "Ман Сити" полностью заслужена. Она так впечатляет, особенно сама игра", - сказал экс-форвард "Челси".