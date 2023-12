Эрик тен Хаг - лучший тренер АПЛ в ноябре

Наставник "Манчестер Юнайтед" Эрик тен Хаг признан лучшим тренером английской Премьер-лиги по итогам ноября, сообщает пресс-служба лиги.

Напомним, в прошлом месяце подопечные тен Хага обыграли "Фулхэм" и "Лутон Таун" с одинаковым счетом - 1:0, а также одержали крупную победу над "Эвертоном" (3:0). После 15 сыгранных туров "Манчестер Юнайтед" имеет в своем активе 27 очков и располагается на шестой строчке в турнирной таблице чемпионата.

53-летний Эрик тен Хаг возглавил "Манчестер Юнайтед" летом прошлого года. Под его руководством "красные дьяволы" выиграли Кубок английской лиги в сезоне-2023/2024.

Three wins without conceding ????



Your @BarclaysFooty Manager of the Month is Erik ten Hag ????@ManUtd | #PLAwards pic.twitter.com/dAfBa1OyXG