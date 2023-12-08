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Эрик тен Хаг - лучший тренер АПЛ в ноябре
Тренер Манчестер Юнайтед признан лучшим тренером месяца
Getty Images / Global Images Ukraine
Наставник "Манчестер Юнайтед" Эрик тен Хаг признан лучшим тренером английской Премьер-лиги по итогам ноября, сообщает пресс-служба лиги.
Напомним, в прошлом месяце подопечные тен Хага обыграли "Фулхэм" и "Лутон Таун" с одинаковым счетом - 1:0, а также одержали крупную победу над "Эвертоном" (3:0). После 15 сыгранных туров "Манчестер Юнайтед" имеет в своем активе 27 очков и располагается на шестой строчке в турнирной таблице чемпионата.
53-летний Эрик тен Хаг возглавил "Манчестер Юнайтед" летом прошлого года. Под его руководством "красные дьяволы" выиграли Кубок английской лиги в сезоне-2023/2024.
Three wins without conceding ????— Premier League (@premierleague) December 8, 2023
Your @BarclaysFooty Manager of the Month is Erik ten Hag ????@ManUtd | #PLAwards pic.twitter.com/dAfBa1OyXG
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