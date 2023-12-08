Кристал Пэлас – Ливерпуль. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча АПЛ

"Ливерпуль" прямо сейчас проводит хороший отрезок сезона и команда набрала неплохую форму, которые подкрепляется соответствующими результатами. Абсолютно противоположная ситуация у "Кристал Пэлас", который за последние несколько недель проиграл сразу несколько матчей прямым конкурентам и даже аутсайдерам чемпионата.

Хотя, учитывая такие результаты, возможно "орлы" также станут претендентами на вылет и будут бороться за выживание? Чтобы подобного не произошло, нужно просыпаться как можно скорее.

Стартовый свисток прозвучит в 14:30 по киевскому времени в субботу, 9 декабря.

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Трансляция матча В эфире Трансляция матча "Кристал Пэлас" — "Ливерпуль" Смотреть трансляцию

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