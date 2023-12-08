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Кристал Пэлас – Ливерпуль. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча АПЛ

Англия

Очередная встреча банды Клоппа с кризисным соперником

Кристал Пэлас – Ливерпуль. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча АПЛ

Getty Images / Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

"Ливерпуль" прямо сейчас проводит хороший отрезок сезона и команда набрала неплохую форму, которые подкрепляется соответствующими результатами. Абсолютно противоположная ситуация у "Кристал Пэлас", который за последние несколько недель проиграл сразу несколько матчей прямым конкурентам и даже аутсайдерам чемпионата.

Хотя, учитывая такие результаты, возможно "орлы" также станут претендентами на вылет и будут бороться за выживание? Чтобы подобного не произошло, нужно просыпаться как можно скорее.

Стартовый свисток прозвучит в 14:30 по киевскому времени в субботу, 9 декабря.

  • Все самые яркие моменты матча в режиме Live на Telegram UA-Football.

Онлайн видеотрансляцию матча Вы можете посмотреть на телеканале Setnata Sports.

Трансляция матча
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Трансляция матча "Кристал Пэлас" — "Ливерпуль"
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Если вы не можете посмотреть поединок в прямом эфире, то предлагаем следить за ходом событий на поле с помощью текстовой трансляции от UA-Футбол. Сразу же после финального свистка не забудьте прочитать на сайте отчет о матче, а также посмотреть обзор опасных моментов.

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