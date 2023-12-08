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Кристал Пэлас – Ливерпуль. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча АПЛ
Очередная встреча банды Клоппа с кризисным соперником
Getty Images / Global Images Ukraine
"Ливерпуль" прямо сейчас проводит хороший отрезок сезона и команда набрала неплохую форму, которые подкрепляется соответствующими результатами. Абсолютно противоположная ситуация у "Кристал Пэлас", который за последние несколько недель проиграл сразу несколько матчей прямым конкурентам и даже аутсайдерам чемпионата.
Хотя, учитывая такие результаты, возможно "орлы" также станут претендентами на вылет и будут бороться за выживание? Чтобы подобного не произошло, нужно просыпаться как можно скорее.
Стартовый свисток прозвучит в 14:30 по киевскому времени в субботу, 9 декабря.
- Все самые яркие моменты матча в режиме Live на Telegram UA-Football.
Онлайн видеотрансляцию матча Вы можете посмотреть на телеканале Setnata Sports.
Если вы не можете посмотреть поединок в прямом эфире, то предлагаем следить за ходом событий на поле с помощью текстовой трансляции от UA-Футбол. Сразу же после финального свистка не забудьте прочитать на сайте отчет о матче, а также посмотреть обзор опасных моментов.
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